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  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря
  • Завжди здорове повітря

Більше не доступний

Зволожувач повітря

HU4706/11

4.5

| (26) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Завжди здорове повітря

Зволожувач повітря Philips бореться із сухим повітрям із максимальною ефективністю та гігієною. Він поширює на 99% менше бактерій порівняно з ультразвуковими зволожувачами. Жодного водного пилу* чи вологи на поверхні столу.

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завдяки технології зволоження NanoCloud

Завжди здорове повітря

  • Безпека і чистота повітря

  • Технологія NanoCloud

Вища гігієнічна безпека, без водного пилу* та вологи на поверхні столу

Вища гігієнічна безпека, без водного пилу* та вологи на поверхні столу

Цей зволожувач Philips має передову триетапну систему випаровування з технологією NanoCloud. Етап 1: фільтр поглинання у зволожувачі вловлює великі частки, зокрема людське волосся/шерсть тварин і пил у сухому повітрі. Етап 2: вдосконалена система випаровування з технологією NanoCloud забезпечує зволоження, додаючи в повітря молекули води та утримуючи бактерії й накип. Етап 3: зволожувач подає комфортне очищене та зволожене повітря із постійною швидкістю, не утворюючи в приміщенні водного пилу.

Рівномірне розповсюдження зволоженого повітря довкола Вас

Рівномірне розповсюдження зволоженого повітря довкола Вас

Рівномірно розповсюджує зволожене повітря довкола Вас. Вдихайте корисне зволожене повітря вдома та на роботі, що забезпечує комфорт для Вашої шкіри.

Автоматичне вимкнення в разі закінчення води у зволожувачі

Коли резервуар для води порожній і його потрібно наповнити, функція блокування для збереження чистоти повітря вимикає зволожувач.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

26

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2

19/01/2021

Україна

Україна

Дуже потрібний виріб

Користуюся даним зволожувачем повітря вже більше року і хочу поділитися своїм враженням від користування . 1. Технологія зволоження Philips мені набагато більше сподобалася в порівняні із електро звукової , так як не залишає мокрих плям води. 2. Має додатково фільтр , який затримує пил і шерсть від нашого кота, а ще він дуже легко миється . 3. Має два режими звичайний та нічний . На нічному його взагалі не чути . Тому в опалювальний сезон він працює у нас цілодобово . Також зручно, що коли закінчується вода , то він автоматично вимикається . Взагалі придбали його після того як син захворів бронхітом , і були дуже вражені , що сину із ним стало набагато легше дихати . Дуже класний виріб, і я рекомендую всім його на 100%!

Плюси

Ефективна технологія зволоження

Мінуси

Не виявила

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HU4706/50 Зволожувач повітря

Date of Use 2020-01-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HU4706/50 Зволожувач повітря

Date of Use 2020-01-19

21/11/2020

Україна

Україна

Для детской комнаты - восторг

Отличная вещь в первую очередь для тех у кого есть малыши, благодаря увлажнению воздуха можно забыть про сухость в носике

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HU4706/11 Зволожувач повітря

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HU4706/11 Зволожувач повітря

30/03/2020

Україна

Україна

Маленький спаситель

Живем на последнем этаже,от сухости в комнате спасает на 100% и зимой и летом. Мне кажется что и не так жарко. 2 режима мощности позволяет включать его и ночью,его практически не слышно.

Плюси

Компактный,симпатичный убирает сухость в комнате

Мінуси

Хватает на 1 комнату

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HU4706/11 Зволожувач повітря

Date of Use 2019-03-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HU4706/11 Зволожувач повітря

Date of Use 2019-03-30

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  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. У повітря не потрапляє білий накип.