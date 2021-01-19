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Завжди здорове повітря
Зволожувач повітря Philips бореться із сухим повітрям із максимальною ефективністю та гігієною. Він поширює на 99% менше бактерій порівняно з ультразвуковими зволожувачами. Жодного водного пилу* чи вологи на поверхні столу.
Безпека і чистота повітря
Технологія NanoCloud
Цей зволожувач Philips має передову триетапну систему випаровування з технологією NanoCloud. Етап 1: фільтр поглинання у зволожувачі вловлює великі частки, зокрема людське волосся/шерсть тварин і пил у сухому повітрі. Етап 2: вдосконалена система випаровування з технологією NanoCloud забезпечує зволоження, додаючи в повітря молекули води та утримуючи бактерії й накип. Етап 3: зволожувач подає комфортне очищене та зволожене повітря із постійною швидкістю, не утворюючи в приміщенні водного пилу.
Рівномірно розповсюджує зволожене повітря довкола Вас. Вдихайте корисне зволожене повітря вдома та на роботі, що забезпечує комфорт для Вашої шкіри.
Коли резервуар для води порожній і його потрібно наповнити, функція блокування для збереження чистоти повітря вимикає зволожувач.
4.5
з 5
26
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Ipa1989
19/01/2021
Україна
Дуже потрібний виріб
Користуюся даним зволожувачем повітря вже більше року і хочу поділитися своїм враженням від користування . 1. Технологія зволоження Philips мені набагато більше сподобалася в порівняні із електро звукової , так як не залишає мокрих плям води. 2. Має додатково фільтр , який затримує пил і шерсть від нашого кота, а ще він дуже легко миється . 3. Має два режими звичайний та нічний . На нічному його взагалі не чути . Тому в опалювальний сезон він працює у нас цілодобово . Також зручно, що коли закінчується вода , то він автоматично вимикається . Взагалі придбали його після того як син захворів бронхітом , і були дуже вражені , що сину із ним стало набагато легше дихати . Дуже класний виріб, і я рекомендую всім його на 100%!
Плюси
Ефективна технологія зволоження
Мінуси
Не виявила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU4706/50 Зволожувач повітря
Date of Use 2020-01-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU4706/50 Зволожувач повітря
Date of Use 2020-01-19
Frilansa
21/11/2020
Україна
Для детской комнаты - восторг
Отличная вещь в первую очередь для тех у кого есть малыши, благодаря увлажнению воздуха можно забыть про сухость в носике
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU4706/11 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU4706/11 Зволожувач повітря
Анисья
30/03/2020
Україна
Маленький спаситель
Живем на последнем этаже,от сухости в комнате спасает на 100% и зимой и летом. Мне кажется что и не так жарко. 2 режима мощности позволяет включать его и ночью,его практически не слышно.
Плюси
Компактный,симпатичный убирает сухость в комнате
Мінуси
Хватает на 1 комнату
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU4706/11 Зволожувач повітря
Date of Use 2019-03-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU4706/11 Зволожувач повітря
Date of Use 2019-03-30
У повітря не потрапляє білий накип.