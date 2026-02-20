КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Зволожувач повітря

Більше не доступний

Підтримка

Зволожувач повітря

HU4706/11

Зволожувач повітря

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Air humidifier HU4706/11 - English (US)

  • PDF файл, 953.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Air humidifier HU4706/11

  • PDF файл, 6.8 MB
  • 13 March 2026

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти