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Більше не доступний
Зволожує кімнати до 25 м²
Швидкість зволоження 200 мл/год
До 99% менше бактерій
Унікальна технологія NanoCloud використовує природне випаровування для виділення чистої водяної пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися. Наша технологія зволожує повітря та поширює на 99 % менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря. (1)
2 рівня швидкості вентилятора та автоматичні налаштування забезпечують відповідну ефективність і комфорт. З потужністю до 200 мл/год цей пристрій ефективно зволожує будь-яку кімнату площею до 25 м2. (2,3)
Дифузор на 360 градусів розподіляє зволожене повітря рівномірно по всій кімнаті. Завдяки новітній технології NanoCloud зволожене повітря переноситься на більшу відстань, що запобігає надмірній насиченості певних ділянок кімнати, що гарантує ефективне зволожування, особливо у великих приміщеннях.
4.5
з 5
159
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Користувач 30
09/03/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Задоволена
Задоволена тим,що дуже тихо працює. А також виконує свої функції. Коли включений,то віє холодом. Тому треба це врахувати,особливо,коли хочеться,щоб було в квартирі тепло
Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Yuriy1
10/11/2021
Україна
Здоровий сон
В опалювальний сезон в сухих приміщеннях катастрофічно сухе повітря. Провітрювання не допомагає. Тому, даний виріб на 100% потрібний і корисний як для людини, так для нерухомості. За витратні елементи хотілося б платити меньше.
Плюси
Якість, функціонування.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря
Olyaoli4ka
09/11/2021
Україна
Ефективний
Я тепер розумію, чому педіатеи і косметологи радять зволожувач повітря як облвязковий гаджет вдома. Бо дія і результат роботи буквально відчуваєш і бачиш Зволожувач зручний у використанні, легко збирається, миється. Працює майже беззвучно, його робота не заважає спати. Повітря зволожує досить швидко на віднлсно великій площі кімнати. Пар не робить, вологи і осаду не дає. Дихати буквально одразу ж легше, комфортно щкірі, слизовим. Очі не так сохнуть, відсутній дтсклмфорт під кінець дня. У дитини набагато швидше та легше проходить кашель, насморк Зволожувач обладнаний гігрометрлм і одразу видно рівень зволоження. Функція «нічний режим» дуже доречна, як і автоматичний режим
Плюси
Якісно зволожує плвітря
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
(1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією
(2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH
(3) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 233322018 у лабораторії третьої сторони.
(4) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Перевірено відповідно до стандарту GB 21551.3-2010 у сторонній лабораторії. Інтенсивність озону, TVOC, PM10 і UV нижче припустимого обмеження.
(6) Обчислено на основі повного резервуара для води на 2 л на швидкості один зі швидкістю зволоження 150 мл/год.