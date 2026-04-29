КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Series 2000 Зволожувач повітря

Більше не доступний

Підтримка

Series 2000Зволожувач повітря

HU4801/00

Series 2000 Зволожувач повітря

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Eco passport Philips Air humidifier - English (US)

  • PDF файл, 130.1 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Air humidifier HU4801/00 - English (US)

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2026

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти