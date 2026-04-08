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Розширена гарантія 3 роки
Створює єдиний потік води для видалення нальоту
Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
2 шт. в упаковці
Підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000
Не підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000
Наконечник Standard з одним потоком ідеально підходить для видалення стійких залишків їжі з міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.
Наконечник може обертатися на 360 градусів для доступу до важкодоступних місць, як-от задньої частини рота.
Немає нічого простішого, ніж перемикати або замінювати насадки за потреби. Усе, що потрібно, – це швидко натиснути для ввімкнення або вимкнення. Щоб забезпечити належну гігієну, замінюйте насадки іригатора кожні шість місяців.
5.0
з 5
15
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Частина акції
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Частина акції
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Частина акції
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard