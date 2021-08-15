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    Philips Sonicare Стандартні насадки F1

    Насадка для іригатора порожнини рота

    HX3042/00
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Потужний потік води Потужний потік води Потужний потік води
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      Philips Sonicare Стандартні насадки F1 Насадка для іригатора порожнини рота

      HX3042/00
      Загальна оцінка / 5

      Потужний потік води

      Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Стандартні насадки F1 Насадка для іригатора порожнини рота

      Потужний потік води

      Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами. Переглянути усі переваги

      Потужний потік води

      Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Стандартні насадки F1 Насадка для іригатора порожнини рота

      Потужний потік води

      Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами. Переглянути усі переваги

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        Стандартні насадки F1

        Стандартні насадки F1

        Насадка для іригатора порожнини рота

        - {discount-value}

        Усього:

        Потужний потік води

        Для регулярного чищення

        • 2 насадки

        Насадка F1 Standard для регулярного чищення

        Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами.

        Спрямований наконечник забезпечує належне розміщення

        Тонка вигнута насадка та спрямований наконечник забезпечують легке належне розміщення. Розмістіть кінець насадки над лінією ясен, легенько притисніть, щоб він торкався лінії ясен і зубів, а потім проведіть з одного зуба на інший.

        Технічні характеристики

        • Сумісність

          Сумісність із
          будь-яким електричним іригатором Philips Sonicare

        • Простота у користуванні

          Встановлення насадки
          Легко встановлюється і знімається
          Заміна насадки
          • Кожні 6 місяців
          • для належної гігієни

        • Елементи в комплекті

          Насадка F1 Standard
          2

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            Про Philips

            Продавцем інтернет-магазину є:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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