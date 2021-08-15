Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Потужний потік води
Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний потік води
Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами. Переглянути усі переваги
Потужний потік води
Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний потік води
Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами. Переглянути усі переваги
Насадка для іригатора порожнини рота
Усього:
Для регулярного чищення використовуйте стандартну насадку. Вона використовує один потік води, щоб видалити бруд і ретельно почистити між зубами.
Тонка вигнута насадка та спрямований наконечник забезпечують легке належне розміщення. Розмістіть кінець насадки над лінією ясен, легенько притисніть, щоб він торкався лінії ясен і зубів, а потім проведіть з одного зуба на інший.
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.