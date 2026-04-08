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  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення
  • Наконечник іригатора для щоденного чищення

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Philips Sonicare Насадки для іригатора 2 штСерії Standard

HX3042/00

5
| (15) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Наконечник іригатора для щоденного чищення
Спробуйте потужне й ефективне чищення зубів за допомогою наконечника Standard. Наконечник Standard забезпечує ретельне чищення між зубами та вздовж лінії ясен. Ефективно видаляє залишки їжі.
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Наконечник іригатора для щоденного чищення

  • Створює єдиний потік води для видалення нальоту

  • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

  • 2 шт. в упаковці

  • Підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000

  • Не підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000

Наконечник Standard ідеально підходить для видалення залишків їжі між зубами

Наконечник Standard ідеально підходить для видалення залишків їжі між зубами

Наконечник Standard з одним потоком ідеально підходить для видалення стійких залишків їжі з міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

Обертання на 360° для важкодоступних місць

Обертання на 360° для важкодоступних місць

Наконечник може обертатися на 360 градусів для доступу до важкодоступних місць, як-от задньої частини рота.

Створено для щоденного використання

Створено для щоденного використання

Немає нічого простішого, ніж перемикати або замінювати насадки за потреби. Усе, що потрібно, – це швидко натиснути для ввімкнення або вимкнення. Щоб забезпечити належну гігієну, замінюйте насадки іригатора кожні шість місяців.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

15

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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