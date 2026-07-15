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Усі серії

  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
  • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

Додаткові -10% за реєстрацію

Philips Sonicare Портативний іригаторсерії 3000

HX3826/31

4.5
| (170) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями.
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Цей продукт

Портативний іригатор серії 3000

Портативний іригатор
серії 3000

4 299,00 ₴

  • Насадки для іригатора 2 шт

    Насадки для іригатора 2 шт
    Серії Standard

    1 299,00 ₴

  • Насадка QUAD STREAM™

    Насадка QUAD STREAM™
    Насадка для іригатора

    1 299,00 ₴

4 299,00 ₴

4 299,00 ₴

До 180% ефективніший догляд за яснами*; видаляє до 99,9 % нальоту**

Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

  • Технологія Quad Stream

  • Імпульсні хвилі спрямовують вас від зуба до зуба

  • Портативний іригатор

  • 2 режими та 3 налаштування натиску

  • Ресурс батареї: 40 днів****

Технологія Quad Stream: делікатне, проте ефективне видалення нальоту

Технологія Quad Stream: делікатне, проте ефективне видалення нальоту

Технологія Quad Stream з унікальним X-подібним наконечником дбайливо охоплює більшу площу з меншими зусиллями. М’які, але ефективні струмені під точним кутом досягають тих місць, до яких неможливо дістатися щіткою, — аж до кишень на глибині 6 мм під яснами, де може накопичуватися наліт, — і з легкістю видаляють до 99% нальоту*.

До 2 разів ефективніше видалення нальоту**

До 2 разів ефективніше видалення нальоту**

Клінічно доведена перевага технології Quad Stream для здоров’я ясен. Іригатор Sonicare Cordless Power Flosser 3000 удвічі ефективніше видаляє наліт, ніж міжзубні щітки**. Покращує стан ясен лише за 2 тижні**.

Легкий для наповнення 250-мл резервур для води для повного очищення за 60 секунд***

Легкий для наповнення 250-мл резервур для води для повного очищення за 60 секунд***

Знімний 250-мл резервуар, який легко наповнювати, вміщає достатньо води для повного 60-секундного сеансу, й навіть для 90-секундного в режимі Deep Clean (Ретельне чищення). Не потрібно в процесі зупинятися, щоб долити воду! Перед наступним використанням поверніть резервуар, щоб його зняти й наповнити проточною водою, або просто скористайтеся бічним отвором для наповнення. Залиште отвір відкритим після використання, щоб він висохнув.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

    • Насадки для іригатора 2 шт

    Насадки для іригатора 2 шт
    Серії Standard

    HX3042/00
    • Створює єдиний потік води для видалення нальоту
    • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
    • 2 шт. в упаковці
    • Підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000
    • Не підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000
    • Насадка QUAD STREAM™

    Насадка QUAD STREAM™
    Насадка для іригатора

    HX3062/00
    • Створює хрестоподібний потік для ретельного видалення нальоту
    • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
    • 2 шт. в упаковці
    • Підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000
    • Не підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000

Відгуки

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4.5

з 5

170

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

15/07/2026

Україна

Україна

Класна штука

Чудовий іригатор. Доволі компактний та не шумний. Фірмова насадка гарно вимиває весь бруд. Класна штука, користуюсь два рази на день.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/24 серії 3000

Date of Use 2026-06-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/24 серії 3000

Date of Use 2026-06-03

09/07/2026

Україна

Україна

Жити без нього не можу

Все супер,рекомендую.Тільки насадки не дешеві(Порекомендував стоматолог

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000

Date of Use 2026-07-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000

Date of Use 2026-07-09

04/07/2026

Україна

Україна

компактний, зручний

Дуже задоволена покупкою! Іригатор компактний, зручний у використанні та чудово очищує зуби й міжзубні проміжки. Якість Philips, як завжди, на висоті. Рекомендую!

Плюси

компактний, зручний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000

Date of Use 2026-06-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000

Date of Use 2026-06-06

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      Примітки

      1. При використанні насадки Quad Stream на рівні інтенсивності 8 із звичайною зубною щіткою у пацієнтів із помірним або важким захворюванням ясен порівняно з використанням звичайної зубної щітки із зубною ниткою

      2. Видаляє до 99,9 % нальоту на оброблених ділянках; (згідно дослідження in vitro, фактичні індивідуальні результати можуть варіюватися)

      3. у режимі Clean (чищення)

      4. з розрахунку 1 сеансу чищення іригатором на день тривалістю 1 хв

      5. у лабораторному дослідженні in vitro; фактичні результати можуть відрізнятися

      6. порівняно з класичним наконечником, у лабораторному дослідженні, фактичні показники можуть відрізнятися

      7. у режимі Deep Clean (Ретельне чищення)