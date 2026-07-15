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Цей продукт
Портативний іригатор
серії 3000
4 299,00 ₴
Насадки для іригатора 2 шт
Серії Standard
1 299,00 ₴
Насадка QUAD STREAM™
Насадка для іригатора
1 299,00 ₴
4 299,00 ₴
4 299,00 ₴
Технологія Quad Stream
Імпульсні хвилі спрямовують вас від зуба до зуба
Портативний іригатор
2 режими та 3 налаштування натиску
Ресурс батареї: 40 днів****
Технологія Quad Stream з унікальним X-подібним наконечником дбайливо охоплює більшу площу з меншими зусиллями. М’які, але ефективні струмені під точним кутом досягають тих місць, до яких неможливо дістатися щіткою, — аж до кишень на глибині 6 мм під яснами, де може накопичуватися наліт, — і з легкістю видаляють до 99% нальоту*.
Клінічно доведена перевага технології Quad Stream для здоров’я ясен. Іригатор Sonicare Cordless Power Flosser 3000 удвічі ефективніше видаляє наліт, ніж міжзубні щітки**. Покращує стан ясен лише за 2 тижні**.
Знімний 250-мл резервуар, який легко наповнювати, вміщає достатньо води для повного 60-секундного сеансу, й навіть для 90-секундного в режимі Deep Clean (Ретельне чищення). Не потрібно в процесі зупинятися, щоб долити воду! Перед наступним використанням поверніть резервуар, щоб його зняти й наповнити проточною водою, або просто скористайтеся бічним отвором для наповнення. Залиште отвір відкритим після використання, щоб він висохнув.
4.5
з 5
170
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
kozakov_v
15/07/2026
Україна
Класна штука
Чудовий іригатор. Доволі компактний та не шумний. Фірмова насадка гарно вимиває весь бруд. Класна штука, користуюсь два рази на день.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/24 серії 3000
Date of Use 2026-06-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/24 серії 3000
Date of Use 2026-06-03
MayorDance
09/07/2026
Україна
Жити без нього не можу
Все супер,рекомендую.Тільки насадки не дешеві(Порекомендував стоматолог
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000
Date of Use 2026-07-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000
Date of Use 2026-07-09
04/07/2026
Україна
компактний, зручний
Дуже задоволена покупкою! Іригатор компактний, зручний у використанні та чудово очищує зуби й міжзубні проміжки. Якість Philips, як завжди, на висоті. Рекомендую!
Плюси
компактний, зручний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000
Date of Use 2026-06-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000
Date of Use 2026-06-06
При використанні насадки Quad Stream на рівні інтенсивності 8 із звичайною зубною щіткою у пацієнтів із помірним або важким захворюванням ясен порівняно з використанням звичайної зубної щітки із зубною ниткою
Видаляє до 99,9 % нальоту на оброблених ділянках; (згідно дослідження in vitro, фактичні індивідуальні результати можуть варіюватися)
у режимі Clean (чищення)
з розрахунку 1 сеансу чищення іригатором на день тривалістю 1 хв
у лабораторному дослідженні in vitro; фактичні результати можуть відрізнятися
порівняно з класичним наконечником, у лабораторному дослідженні, фактичні показники можуть відрізнятися
у режимі Deep Clean (Ретельне чищення)