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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

    Іригатор порожнини рота

    HX3826/33
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
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      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Іригатор порожнини рота

      HX3826/33
      Загальна оцінка / 5

      Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

      Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Іригатор порожнини рота

      Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

      Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями. Переглянути усі переваги

      Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

      Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Іригатор порожнини рота

      Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

      Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями. Переглянути усі переваги

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        Cordless Power Flosser 3000

        Cordless Power Flosser 3000

        Іригатор порожнини рота

        - {discount-value}

        Усього:

        Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

        До 180% ефективніший догляд за яснами*; видаляє до 99,9 % нальоту**

        • Технологія Quad Stream
        • Імпульсні хвилі спрямовують вас від зуба до зуба
        • Портативний іригатор
        Технологія Quad Stream для швидкого та ефективного очищення міжзубних проміжків

        Технологія Quad Stream для швидкого та ефективного очищення міжзубних проміжків

        Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream очищає ефективніше завдяки хрестоподібному потоку води у чотирьох напрямках, охоплює максимальну площу міжзубних проміжків та ясен.

        Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave спрямовує вас від зуба до зуба

        Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave спрямовує вас від зуба до зуба

        Ніжні імпульси води сприяють чищенню і спрямовують вас від зуба до зуба в режимі ретельного чищення для завжди відмінного результату.

        2 режими чищення міжзубних проміжків, 3 рівні інтенсивності

        2 режими чищення міжзубних проміжків, 3 рівні інтенсивності

        Оберіть режим чищення, який підходить саме для вас. Режим чищення забезпечує безперервний потік для ефективного щоденного чищення.

        Повне чищення порожнини рота за 60 секунд

        Повне чищення порожнини рота за 60 секунд

        У режимі «очищення» (clean) впорайтесь навіть з важкодоступними місцями за допомогою насадки, яка обертається на 360 градусів, завдяки чому пристроєм можна користуватися у будь-якому напрямку. Отримуйте ретельне чищення 360° всього за 60 секунд від початку до кінця.

        Швидке універсальне заряджання за допомогою кабелю USB-A 

        Швидке універсальне заряджання за допомогою кабелю USB-A 

        Зручне зарядження за допомогою кабелю USB-A. Отримайте до 14 днів чищення від одного заряджання.

        Резервуар ємністю 250 мл

        Резервуар ємністю 250 мл

        Портативний іригатор з ємністю 250 мл завжди допоможе в будь-якій ситуації подбати про гігієну порожнини рота. Просто відкрутіть резервуар, зніміть та наповніть його водою, або використовуйте бічний клапан для легкого наповнення водою.

        Легкий у використанні

        Легкий у використанні

        Спрямуйте насадку на міжзубні проміжки, ввімкніть пристрій та ведіть насадку насадку від зуба до зуба. Іригатор подбає про якісну гігієну та ефективне очищення міжзубних проміжків та приясиневої ділянки.

        Стандартна насадка для точкового очищення

        Стандартна насадка для точкового очищення

        Стандртна насадка забезпечує єдиний потік води для видалення залишків їжи та біоплівки.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          Зарядний пристрій для різної напруги

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки гарантії

        • Простота у користуванні

          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Встановлення насадки
          Легко встановлюється і знімається

        • Ефективність

          Чищення
          Чистить усю ротову порожнину за 60–90 секунд

        • Елементи в комплекті

          Бездротовий Power Flosser
          1
          Насадка F1 Standard
          1
          Насадка F3 Quad Stream
          1
          Дорожня сумка
          1
          Кабель живлення USB
          1
          Настінний адаптер USB
          1

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Ретельне чищення+
          Для освіжаючого ретельного чищення
          Рівні інтенсивності
          3

        • Переваги для здоров’я

          Видалення нальоту
          Видалення до 99% нальоту з оброблених ділянок*

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Чорний

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

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              • * При використанні насадки Quad Stream на рівні інтенсивності 8 із звичайною зубною щіткою у пацієнтів із помірним або важким захворюванням ясен порівняно з використанням звичайної зубної щітки із зубною ниткою
              • ** Видаляє до 99,9 % нальоту на оброблених ділянках; (згідно дослідження in vitro, фактичні індивідуальні результати можуть варіюватися)

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              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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