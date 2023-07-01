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Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями. Переглянути усі переваги
Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream
Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями. Переглянути усі переваги
Іригатор порожнини рота
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Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream очищає ефективніше завдяки хрестоподібному потоку води у чотирьох напрямках, охоплює максимальну площу міжзубних проміжків та ясен.
Ніжні імпульси води сприяють чищенню і спрямовують вас від зуба до зуба в режимі ретельного чищення для завжди відмінного результату.
Оберіть режим чищення, який підходить саме для вас. Режим чищення забезпечує безперервний потік для ефективного щоденного чищення.
У режимі «очищення» (clean) впорайтесь навіть з важкодоступними місцями за допомогою насадки, яка обертається на 360 градусів, завдяки чому пристроєм можна користуватися у будь-якому напрямку. Отримуйте ретельне чищення 360° всього за 60 секунд від початку до кінця.
Зручне зарядження за допомогою кабелю USB-A. Отримайте до 14 днів чищення від одного заряджання.
Портативний іригатор з ємністю 250 мл завжди допоможе в будь-якій ситуації подбати про гігієну порожнини рота. Просто відкрутіть резервуар, зніміть та наповніть його водою, або використовуйте бічний клапан для легкого наповнення водою.
Спрямуйте насадку на міжзубні проміжки, ввімкніть пристрій та ведіть насадку насадку від зуба до зуба. Іригатор подбає про якісну гігієну та ефективне очищення міжзубних проміжків та приясиневої ділянки.
Стандртна насадка забезпечує єдиний потік води для видалення залишків їжи та біоплівки.
Потужність
Обслуговування
Простота у користуванні
Ефективність
Елементи в комплекті
Режими
Переваги для здоров’я
Конструкція та покриття
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