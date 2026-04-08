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  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare Звукова зубна щіткасерії 3100

HX3671/14

HX367BK

4.7
| (373) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.
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+1 рік сервісу

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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Усуває до 3 разів більше нальоту*

Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

  • Усуває до 3 разів більше нальоту*

  • Датчик тиску та таймери контролю часу чищення

  • 1 режим роботи

  • 1 насадка C1 ProResults standard в комплекті

Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

Потужні коливання щетинок насадки створюють мікробульбашки для глибоко чищення між зубами та вздовж лінії ясен. 31 000 рухів щетинок за хвилину ніжно очищає зуби, видаляє та вимітає наліт для виняткового щоденного догляду. Замініть 2 місяці чищення зубів звичайною мануальною щіткою на 2 хвилини повноцінного догляду з Sonicare

До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.

Вбудований датчик тиску захищає зуби та ясна

Вбудований датчик тиску захищає зуби та ясна

Вбудований датчик тиску автоматично визначає ваш натиск, попереджає вас і автоматично зменшує вібрацію зубної щітки для захисту ясен. Зубна щітка подаватиме пульсуючий звук як нагадування для полегшення тиску. 7 з 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

373

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

08/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Просто й ефективно

Скепсіс щодо використання звукової щітки пропав після першого чищення.

Плюси

Гарна ціна та якість

Мінуси

не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3675/15 серії 3100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3675/15 серії 3100

18/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все максимально швидко та професійно, дуже вдячна !!!

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3671/11 серії 3100

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3671/11 серії 3100

25/09/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Зубна щітка дуже гарна, добре вичищяє зуби. Після миття зубів відчувається свіжість у роті.

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3671/13 серії 3100

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3671/13 серії 3100

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. порівняно зі звичайною зубною щіткою для здоровіших зубів та ясен

      2. Окремі результати можуть відрізнятися

      3. Дані додаються

      4. у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі