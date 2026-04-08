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HX3671/14
HX367BK
+1 рік сервісу
Усуває до 3 разів більше нальоту*
Датчик тиску та таймери контролю часу чищення
1 режим роботи
1 насадка C1 ProResults standard в комплекті
Потужні коливання щетинок насадки створюють мікробульбашки для глибоко чищення між зубами та вздовж лінії ясен. 31 000 рухів щетинок за хвилину ніжно очищає зуби, видаляє та вимітає наліт для виняткового щоденного догляду. Замініть 2 місяці чищення зубів звичайною мануальною щіткою на 2 хвилини повноцінного догляду з Sonicare
Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.
Вбудований датчик тиску автоматично визначає ваш натиск, попереджає вас і автоматично зменшує вібрацію зубної щітки для захисту ясен. Зубна щітка подаватиме пульсуючий звук як нагадування для полегшення тиску. 7 з 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.
4.7
з 5
373
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Helena_XXX
08/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Просто й ефективно
Скепсіс щодо використання звукової щітки пропав після першого чищення.
Плюси
Гарна ціна та якість
Мінуси
не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3675/15 серії 3100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3675/15 серії 3100
Alkl1
18/12/2025
Україна
Перевірений покупець
Все максимально швидко та професійно, дуже вдячна !!!
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3671/11 серії 3100
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3671/11 серії 3100
Ninel1234
25/09/2025
Україна
Перевірений покупець
Зубна щітка дуже гарна, добре вичищяє зуби. Після миття зубів відчувається свіжість у роті.
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3671/13 серії 3100
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3671/13 серії 3100
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
порівняно зі звичайною зубною щіткою для здоровіших зубів та ясен
Окремі результати можуть відрізнятися
Дані додаються
у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі