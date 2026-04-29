Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Електричні зубні щітки
Усі серії
Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 3100
Більше не доступний
Підтримка
HX3671/14
HX367BK
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Декларація про відповідність Великобританії - English (US)
Посібник користувача
Всі (5)
Як увімкнути або вимкнути датчик натиску на Sonicare?
На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?
Як працює зворотний зв’язок сенсора натиску на зубній щітці Sonicare?
Як чистити зубну щітку Philips Sonicare?
Чому в комплекті пристрою немає адаптера?
Зубна щітка Sonicare створює гучний шум
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти