Створює хрестоподібний потік для ретельного видалення нальоту
Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
2 шт. в упаковці
Для максимального покриття та надзвичайно ретельного чищення використовуйте насадку Quad Stream для концентрації води у чотири широких потоки між зубами та вздовж лінії ясен. Направляюча з м’якої гуми ніжна до ясен, а кожна насадка легко встановлюється.
Для найефективнішого чищення насадки Philips Sonicare слід заміняти кожні шість місяців.
Електричний іригатор Philips на 180% ефективніший за ручну зубну нитку і забезпечує глибоке чищення між зубами, роблячи ясна здоровішими. *1
4.5
з 5
15
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Vika5678
09/04/2026
Україна
Частина акції
Філіпс HX3062/00 Хороші насадки, якісно зроблені. Добре очищають залишки їжі навіть у важкодоступних місцях. Ясна не травмують, відчуття свіжості після використання.
Цей відгук про Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Freedom2
08/04/2026
Україна
Частина акції
Ідеальна насадка для робити з брекетами та на лінії ясен. Дозволяє швидко все почистити не витрачаючи купи часу.
Skorororo
08/04/2026
Україна
Частина акції
Ідеально підійшли, гарний ефект після чищення
Купувала ці насадки для свого на заміну старим і найбільше подобається саме ця X-подібна. Вона реально охоплює більшу площу зуба, ніж звичайна точкова насадка. Чистить м'яко, ясна не кровоточать, хоча тиск ставлю пристойний. Змінювати легко, тримаються щільно.
1 З режимом чищення, насадка Quad Stream, міцність 8. Дослідження виконано Philips.