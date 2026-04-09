Ці насадки реально відрізняються від звичайних , вода йде не одним струменем, а ніби розкривається, тому краще промиває між зубами і вздовж ясен. Після використання відчуття, ніби була в стоматолога на чистці. Плюс приємно, що вони м’які і не травмують ясна