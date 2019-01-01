Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Philips Sonicare ProResults

    Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX6014/07
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Бездоганна ефективність.* Гарантована якість. Бездоганна ефективність.* Гарантована якість. Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.
      -{discount-value}

      Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      HX6014/07
      Загальна оцінка / 5

      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        ProResults

        ProResults

        Стандартні насадки для звукової зубної щітки

        - {discount-value}

        Усього:

        Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

        Бездоганна ефективність за чудовою ціною

        • 4 шт. в упаковці
        • Стандартний розмір
        • Знімні
        • Комплексне чищення
        Оптимізована ефективність Philips Sonicare

        Оптимізована ефективність Philips Sonicare

        Ця насадка для зубної щітки Philips Sonicare повторює форму зубів і чистить важкодоступні місця.

        Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        Ця насадка для щітки усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

        Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

        Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

        Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Білий
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Розмір
          Стандартний

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • HealthyWhite+
          • 2 Series plaque control
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • EasyClean
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite
          • Series 1100
          • Серія 2100
          • Series 3100
          • ProtectiveClean
          • DiamondClean 9000
          • DiamondClean Smart
          • Prestige 9900
          Не підходить для
          Philips One

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          4 стандартні ProResults

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

        • Переваги для здоров’я

          Видалення нальоту
          Усуває до 2 разів більше нальоту*

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Насадка-щітка ProResults (C1)

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.