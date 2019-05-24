Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HX6032/90
Насадка для щітки створена спеціально для дітей
Профілактика карієсу та впевнені посмішки зі змінними насадками для щітки Philips Sonicare for Kids. Лагідне, ретельне й захоплююче чищення для дітей від трьох років.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактні насадки для звукової зубної щітки
усього
recurring payment
Переконайтеся, що ваша дитина почувається комфортно, розвиваючи корисну звичку до чищення зубів і запобігаючи карієсу. Насадки для зубних щіток Philips Sonicare for Kids мають гумове покриття для більш м’якого та приємного контакту зі щоками та яснами.
Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядають за вашими зубами та яснами , виконуюючи до 62 000 рухів за хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню до міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.
Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.
Наша звукова сила забезпечує максимальну ефективність за короткий проміжок часу, протягом якого дитина чистить зуби. Вона допомагає виробити здорові звички та вдосконалити техніку чищення зубів.
Ця насадка створена для дбайливого очищення дитячих зубів. Вона має м’які щетинки для ніжного очищення, профільовану форму , яка повторює форму зубів дитини віком від 3 років і м’яку гумову основу для додаткового комфорту в роті. Доступна також у стандартному розмірі для дітей від 7 років.
Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.*
Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.