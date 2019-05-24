Підходить для дітей віком від 3 років

Ця насадка створена для дбайливого очищення дитячих зубів. Вона має м’які щетинки для ніжного очищення, профільовану форму , яка повторює форму зубів дитини віком від 3 років і м’яку гумову основу для додаткового комфорту в роті. Доступна також у стандартному розмірі для дітей від 7 років.