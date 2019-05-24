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    • Насадка для щітки створена спеціально для дітей Насадка для щітки створена спеціально для дітей Насадка для щітки створена спеціально для дітей

      Philips Sonicare Philips Sonicare for Kids 3+ Компактні насадки для звукової зубної щітки

      HX6032/90

      Загальна оцінка / 5
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      Насадка для щітки створена спеціально для дітей

      Профілактика карієсу та впевнені посмішки зі змінними насадками для щітки Philips Sonicare for Kids. Лагідне, ретельне й захоплююче чищення для дітей від трьох років.

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      Philips Sonicare Philips Sonicare for Kids 3+ Компактні насадки для звукової зубної щітки

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      Philips Sonicare for Kids 3+
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      Philips Sonicare for Kids 3+

      Компактні насадки для звукової зубної щітки

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      Насадка для щітки створена спеціально для дітей

      Захист від карієсу для дітей від 3 років

      • 2 шт. в упаковці
      • Компактний розмір
      • Знімні
      • 70% біопластику*
      Лагідне чищення для захисту дитячих усмішок

      Лагідне чищення для захисту дитячих усмішок

      Переконайтеся, що ваша дитина почувається комфортно, розвиваючи корисну звичку до чищення зубів і запобігаючи карієсу. Насадки для зубних щіток Philips Sonicare for Kids мають гумове покриття для більш м’якого та приємного контакту зі щоками та яснами.

      Ефективна технологія Sonicare

      Ефективна технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядають за вашими зубами та яснами , виконуюючи до 62 000 рухів за хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню до міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Чудове чищення за лічені секунди

      Чудове чищення за лічені секунди

      Наша звукова сила забезпечує максимальну ефективність за короткий проміжок часу, протягом якого дитина чистить зуби. Вона допомагає виробити здорові звички та вдосконалити техніку чищення зубів.

      Підходить для дітей віком від 3 років

      Підходить для дітей віком від 3 років

      Ця насадка створена для дбайливого очищення дитячих зубів. Вона має м’які щетинки для ніжного очищення, профільовану форму , яка повторює форму зубів дитини віком від 3 років і м’яку гумову основу для додаткового комфорту в роті. Доступна також у стандартному розмірі для дітей від 7 років.

      Виготовлено на 70% з біопластику

      Виготовлено на 70% з біопластику

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.*

      Паперова упаковка, придатна для вторинної переробки

      Паперова упаковка, придатна для вторинної переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        М’які
        Колір
        Білий/блакитний
        Розмір
        Компактний

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Не підходить для
        Philips One
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare for Kids

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 for Kids 3+

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Виготовлено у
        США
        Переваги
        Лагідне очищення

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      • *Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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