Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Допомагає запобігти карієсу в дітей

      Philips Sonicare Дитяча звукова зубна щітка з веселими наліпками

      HX3601/01

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Допомагає запобігти карієсу в дітей

      Допоможіть дітям виробити здорові звички чищення зубів за допомогою електричної зубної щітки Sonicare for Kids. Ця щітка дбайливо доглядає за зубами та яснами, що ростуть, і допомагає запобігти карієсу. Наша спеціальна версія щітки «Створіть власного домашнього улюбленця» має в комплекті веселі наклейки, щоб діти могли прикрасити її за власним смаком.

      Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Дитяча звукова зубна щітка з веселими наліпками

      Дивитись усі

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткового сервісу

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік сервісу.
      Дізнатись більше ›

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткового сервісу

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік сервісу.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Допомагає запобігти карієсу в дітей

      Веселий спосіб виробити здорові звички на все життя

      • Якісне, безпечне та цікаве чищення зубів для дітей від 3 років
      • Таймери контролю часу чищення
      • 1 режим роботи та 2 інтенсивності
      • 1 насадка Sonicare For Kids в комплекті від 3-х років з м'якими щетинками для лагідного та виняткового чищення
      • Безкоштовний застосунок без Bluetooth підключення
      Технологія Sonicare допомагає запобігти карієсу

      Технологія Sonicare допомагає запобігти карієсу

      Лагідні імпульси глибоко проникають між зубами та вздовж лінії ясен. Тож поки діти ще вчаться чистити зуби, ефективність чищення не знижуватиметься.

      Насадки для щіток розроблені спеціально для дітей

      Насадки для щіток розроблені спеціально для дітей

      Насадки для щіток спеціально розроблені, щоб допомогти дітям ретельно чистити зуби, поки вони ще тільки вчаться цьому. У комплект входить одна компактна насадка для щітки. Насадки стандартного розміру продаються окремо.

      Надайте щітці унікальності з веселими наклейками

      Надайте щітці унікальності з веселими наклейками

      Спеціальна версія щітки «Створіть власного домашнього улюбленця» має в комплекті наклейки, щоб діти могли в будь-який момент перетворити зубну щітку на нового персонажа зі світу тварин. Давайте зробимо чищення зубів веселою частиною їхнього дня!

      Зі SmarTimer і KidPacer чищення зубів протягом 2 хвилин

      Зі SmarTimer і KidPacer чищення зубів протягом 2 хвилин

      Навчайте дітей формувати здорові звички. SmarTimer дозволяє їм чистити зуби цілих 2 хвилини, а KidPacer перемикається на нову ділянку рота кожні 30 секунд.

      Два налаштування інтенсивності для дбайливого чищення

      Два налаштування інтенсивності для дбайливого чищення

      Зуби, що ще продовжують рости, потребують додаткового захисту. Обирайте між режимами чищення Делікатний і Екстраделікатний з прогумованою насадкою щітки для комфортного чищення.

      Безкоштовний додаток Sonicare for Kids навчає дітей краще чистити зуби

      Безкоштовний додаток Sonicare for Kids навчає дітей краще чистити зуби

      Формуйте здорові звички на все життя. Наш безкоштовний додаток Sonicare for Kids допомагає дітям чистити зуби двічі на день протягом повних 2 хвилин, як рекомендовано стоматологами, і отримувати задоволення від цього!

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        5 В постійного струму

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів
        Батарея
        Можна заряджати
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт
        Тип батареї
        Літій-іонна

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий із кнопкою блакитно-зеленого кольору

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 ручка Sonicare For Kids
        Наліпки
        2 аркуші з наліпками з домашніми улюбленцями
        Насадки для щітки
        1 Sonicare for Kids compact
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1 кабель USB

      • Ефективність чищення

        Таймер
        Smarttimer та KidPacer

      Комплектація упаковки

      Фотографія упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Ручка Sonicare for Kids
      • Компактна насадка для щітки Sonicare for Kids
      • Зарядний пристрій USB-C
      • Наліпки з домашніми улюбленцями

      Відшукати додаткові аксесуари? Показати частини та аксесуари

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.
      Clippin

      Знайдіть запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Icon discount
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.