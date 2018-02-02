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- Насадка-щітка Optimal White (W2)
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HX6068/12
До 100% біліші зуби лише за один тиждень*
Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стандартні насадки для звукової зубної щітки
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Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу посмішку лише за 7 днів.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.
Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім Philips One та Essence.ЇЇ просто встановлювати і знімати для легкої заміни та чищення.
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я
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