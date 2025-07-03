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  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Більше не доступний

Philips Sonicare звукова зубна щіткасерії ProtectiveClean 6100

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.
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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Біліші зуби. У лагідний спосіб.

  • Відбілення зубів за 1 тиждень*

  • Датчик тиску та таймери контролю часу чищення

  • 3 режими роботи та 3 інтенсивності

  • 1 насадка W2 Optimal White в комплекті

  • Футляр для зберігання та транспортування

Відбілювання зубів лише за один тиждень

Відбілювання зубів лише за один тиждень

Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Три режими, три налаштування інтенсивності

Три режими, три налаштування інтенсивності

Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам та трьом рівням інтенсивності. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен. Три рівні інтенсивності дозволяють змінювати послідовність налаштувань "вища" та "нижча" для відповідності рівням інтенсивності зліва направо.

Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Що таке відгук?

4.8

з 5

560

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

5
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Yuliia 12344

03/07/2025

Україна

Перевірений покупець

Дуже класна щітка. Чистить ідеально, режим виділення взагалі топ!

Цей відгук про звукова зубна щітка HX6877/28 серії ProtectiveClean 6100

Цей відгук про звукова зубна щітка HX6877/28 серії ProtectiveClean 6100

bodyash

26/04/2025

Україна

Перевірений покупець

Прекрасний виріб

загалом, сім'я вже 2 роки користується продукцією Філіпс для порожнини рота (це і щітка і іригатор) - це реально професійна очистка в домашніх умовах. я задоволений, рекомендую спробувати і Вам)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6871/47 серії ProtectiveClean 6100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6871/47 серії ProtectiveClean 6100

Solovej

24/04/2025

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволений цією зубною щіткою, якість чищення дуже добра. Дружині також придбав щітку цієї серії, їй також подобається якість чищення, каже як після стоматолога. Заряд тримає довго, є 3 інтенсивності. Всім раджу для придбання

Плюси

Якість чищення та матеріали виробу, добре тримає заряд

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6871/47 серії ProtectiveClean 6100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6871/47 серії ProtectiveClean 6100

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка