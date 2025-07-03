Довго вирішувала яку модель обрати, 6100 це золота середина як на мене - і зуби, ясна, язик і має відбілюючу функцію для зубів, також контроль чистки в 30 секунд по 4 рази і потім зупинка чищення в режимі Clean.Все подобається - зуби чисті, без нальоту і без зубного каменю - змітає все ця зубна щічка! Звичайна зубна щітка це не чищення, а лише погладити зуби )) Рекомендую усім хто хоче мати чисті і білосніжні зуби. Я дуже задоволена.