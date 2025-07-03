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Більше не доступний
HX6877/28
HX685T
Додаткові -10% за реєстрацію
Відбілення зубів за 1 тиждень*
Датчик тиску та таймери контролю часу чищення
3 режими роботи та 3 інтенсивності
1 насадка W2 Optimal White в комплекті
Футляр для зберігання та транспортування
Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.
Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам та трьом рівням інтенсивності. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен. Три рівні інтенсивності дозволяють змінювати послідовність налаштувань "вища" та "нижча" для відповідності рівням інтенсивності зліва направо.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Що таке відгук?
4.8
з 5
560
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Yuliia 12344
03/07/2025
Україна
Перевірений покупець
Дуже класна щітка. Чистить ідеально, режим виділення взагалі топ!
Цей відгук про звукова зубна щітка HX6877/28 серії ProtectiveClean 6100
Цей відгук про звукова зубна щітка HX6877/28 серії ProtectiveClean 6100
bodyash
26/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Прекрасний виріб
загалом, сім'я вже 2 роки користується продукцією Філіпс для порожнини рота (це і щітка і іригатор) - це реально професійна очистка в домашніх умовах. я задоволений, рекомендую спробувати і Вам)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6871/47 серії ProtectiveClean 6100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6871/47 серії ProtectiveClean 6100
Solovej
24/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Дуже задоволений цією зубною щіткою, якість чищення дуже добра. Дружині також придбав щітку цієї серії, їй також подобається якість чищення, каже як після стоматолога. Заряд тримає довго, є 3 інтенсивності. Всім раджу для придбання
Плюси
Якість чищення та матеріали виробу, добре тримає заряд
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6871/47 серії ProtectiveClean 6100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6871/47 серії ProtectiveClean 6100
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка