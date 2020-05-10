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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra

    Міжзубний очищувач

    HX8494/01
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Sonicare
    • Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
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      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra Міжзубний очищувач

      HX8494/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra Міжзубний очищувач

      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra Міжзубний очищувач

      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

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        AirFloss Pro/Ultra

        AirFloss Pro/Ultra

        Міжзубний очищувач

        Усього:

        Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

        Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

        • із зубною щіткою DiamondClean 9000
        • з 1 насадкою та 1 насадкою для щітки
        • Скляний зарядний пристрій, футляр
        Видалення до 99,9% нальоту***

        Видалення до 99,9% нальоту***

        AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

        Технологія повітря та мікроструменя води

        Технологія повітря та мікроструменя води

        Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

        Простий спосіб виробити здорову звичку

        Простий спосіб виробити здорову звичку

        Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

        Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

        Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

        Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.

        Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

        Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

        Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

        Високоефективна насадка

        Високоефективна насадка

        Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

        Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

        Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

        Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

        Персоналізоване чищення зубів

        Персоналізоване чищення зубів

        DiamondClean 9000 має режими чищення, відбілювання+, здоров’я ясен та ретельного чищення+ для задоволення ваших потреб чищення зубів. Режим чищення призначено для виняткового щоденного чищення, режим відбілювання+ для видалення плям, режим здоров’я ясен забезпечує обережне, але ефективне чищення ясен, а режим ретельного чищення+ забезпечує освіжаюче ретельне чищення. На вибір доступно три рівні інтенсивності: високий рівень – для кращого чищення, низький рівень – для більш чутливих зубів.

        Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

        Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

        Потужні звукові коливання збивають зубну пасту в бульбашки і забивають їх глибоко між зубами та вздовж лінії ясен. 2-хвилинне чищення дорівнює ручному чищенню зубів протягом місяця.

        Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

        Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

        Насадка для щітки C3 Premium Plaque Control забезпечує найретельніше чищення. М’які, гнучкі щетинки вигинаються навколо зубів, що забезпечує в 4 рази кращий контакт із поверхнею** та до 10 разів краще видалення нальоту з важкодоступних місць.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

        • Елементи в комплекті

          Дорожній футляр
          Дорожній зарядний пристрій USB
          Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
          1
          Насадки для щітки
          1 C3 Premium Plaque Control
          Ручка
          1 DiamondClean 9000
          Скляний зарядний пристрій
          1
          Ручка AirFloss Ultra
          1
          Насадка
          1

        • Ефективність чищення

          Ефективність
          Видалення до 99,9% нальоту**
          Переваги для здоров’я
          • Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд
          • Покращення здоров’я ясен за 2 тижні*
          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Клінічно підтверджені результати
          • Такий же ефективний, як і зубна нитка
          • для покращення здоров’я ясен
          • для зменшення нальоту
          • для зменшення кровоточивості ясен
          Власні налаштування
          • Автоматичний чи ручний режим подачі струменів
          • Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***
          Для кращих результатів
          Заміняйте насадку кожні 6 місяців
          Переваги відбілювання
          Відбілювання зубів удвічі краще*
          Таймер
          QuadPacer та SmarTimer

        • Потужність

          Напруга
          Зарядний пристрій для різної напруги

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Ретельне чищення+
          Для освіжаючого ретельного чищення
          Здоров’я ясен
          Особлива увага до корінних зубів
          Відбілювання+
          Для видалення поверхневих плям

        • Простота у користуванні

          Індикатор батареї
          Індикатори на ручці відображають рівень заряду
          Дисплей
          Дисплей із підсвіткою
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Встановлення насадки
          Легко встановлюється і знімається

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час заряджання
          24 години для повного заряду

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • * у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.
            • ** З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися

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