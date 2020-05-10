Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги
Міжзубний очищувач
Усього:
AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***
Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.
Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.
Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.
Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.
Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.
DiamondClean 9000 має режими чищення, відбілювання+, здоров’я ясен та ретельного чищення+ для задоволення ваших потреб чищення зубів. Режим чищення призначено для виняткового щоденного чищення, режим відбілювання+ для видалення плям, режим здоров’я ясен забезпечує обережне, але ефективне чищення ясен, а режим ретельного чищення+ забезпечує освіжаюче ретельне чищення. На вибір доступно три рівні інтенсивності: високий рівень – для кращого чищення, низький рівень – для більш чутливих зубів.
Потужні звукові коливання збивають зубну пасту в бульбашки і забивають їх глибоко між зубами та вздовж лінії ясен. 2-хвилинне чищення дорівнює ручному чищенню зубів протягом місяця.
Насадка для щітки C3 Premium Plaque Control забезпечує найретельніше чищення. М’які, гнучкі щетинки вигинаються навколо зубів, що забезпечує в 4 рази кращий контакт із поверхнею** та до 10 разів краще видалення нальоту з важкодоступних місць.
Конструкція та покриття
Обслуговування
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Потужність
Режими
Простота у користуванні
Технічні характеристики