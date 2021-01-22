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HX9992/02
Персоналізований догляд за ротовою порожниною
Спробуйте нашу найдосконалішу електричну зубну щітку: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 із технологією SenseIQ. Вона доповнює нашу перевірену звукову технологію інтелектом, зчитуванням даних та адаптацією для забезпечення персоналізованого догляду за порожниною рота.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зубна щітка з акумуляторним живленням
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Усі чистять зуби по-різному, тому ми розробили цю насадку із щетинками, розташованими під різним кутом, щоб забезпечити ефективне видалення зубного нальоту незалежно від вашої техніки чищення. Наша насадка All-in-One A3 забезпечує найкраще чищення й видаляє до 20 разів більше нальоту, забезпечуючи в 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів й усуває на 100% більше плям менш ніж за два дні порівняно зі звичайною зубною щіткою.
Технологія SenseIQ допомагає збалансувати ваш стиль чищення й визначає силу натиску, рухи та площу покриття до 100 разів на секунду під час чищення. Якщо ви застосовуєте занадто сильний тиск, зубна щітка втрутиться й автоматично відрегулює рівень інтенсивності, захищаючи ваші зуби та ясна.
Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.
Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, якщо ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, щоб захистити ясна.
Удоскональте процедуру догляду за ротовою порожниною за допомогою 15 режимів чищення. Незалежно від того, чи вам потрібне ретельне чищення, чи точкове, ця електрична зубна щітка допоможе з усім впоратися. Виберіть один із п’яти режимів – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean та Sensitive – і налаштуйте один із трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Просто відкрийте додаток, оберіть свої вподобання й дозвольте зубній щітці зробити все інше.
Підтримуйте належне здоров’я ротової порожнини за допомогою зубної щітки й додатка Sonicare. Вони ідеально поєднуються, забезпечуючи вказівки в реальному часі, персоналізовані рекомендації й індивідуальні поради для покращення процесу чищення зубів. Відстежуйте успіхи, вдосконалюйте техніку й отримуйте постійний зворотний зв’язок, щоб оптимізувати кожен сеанс чищення. Разом вас не зупинити. Також завдяки автоматичній синхронізації дані про чищення зубів залишаються актуальними в додатку, навіть якщо ви не чистите зуби з додатком поблизу.
Кожну деталь цієї електричної зубної щітки – від витонченого дизайну до ультрасучасної підставки для заряджання – розроблено нашими відданими дизайнерами й інженерами з особливою увагою до дрібниць. Крім того, завдяки дорожньому футляру для заряджання, що входить у комплект, ви можете підтримувати догляд за ротовою порожниною навіть у дорозі.
Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.
Отримайте до 14 днів регулярного чищення зубів від повного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.
Рівні інтенсивності
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
Додаток Sonicare
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