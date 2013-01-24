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LED Inspection lamps

Компактний акумуляторний ліхтар RCH5

LPL32X1
  • Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше
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    LED Inspection lamps Компактний акумуляторний ліхтар RCH5

    LPL32X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    LED Inspection lamps Компактний акумуляторний ліхтар RCH5

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    LED Inspection lamps Компактний акумуляторний ліхтар RCH5

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Компактний світлодіодний робочий ліхтар з акумуляторним живленням

      • Високоякісні світлодіоди
      • 110 лм (посилений) / 55 лм (еко)
      • Новий гнучкий на 180° дизайн
      • Надтонкий кишеньковий розмір
      Поворотний тримач лампи на 180° для максимальної гнучкості

      Поворотний тримач лампи на 180° для максимальної гнучкості

      Світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5 має поворотний тримач на 180°, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі.

      Розкладний гачок з можливістю регулювання на 360°

      Розкладний гачок з можливістю регулювання на 360°

      Регульований і розкладний гачок дасть змогу підвісити цей професійний ліхтар, залишаючи обидві руки вільними для роботи.

      Економний та посилений режими освітлення: 110 лм/55 лм

      Економний та посилений режими освітлення: 110 лм/55 лм

      Білі світлодіоди забезпечують світловіддачу 110 лм у посиленому режимі та 55 лм в екорежимі, тож Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.

      Надійна літій-іонна батарея

      Надійна літій-іонна батарея

      Світлодіодний акумуляторний ліхтар Philips RCH5 працює від надзвичайно ємної літій-іонної батареї без ефекту пам’яті, якої вистачає на приблизно 300 циклів зарядки.

      Повне заряджання лише за 2,5 години

      Повне заряджання лише за 2,5 години

      Компактний світлодіодний ліхтар Philips завжди буде у Вас під рукою. Світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5 має надзвичайно ємну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно до 2,5 годин, і забезпечує максимальне використання світлодіодного освітлення.

      До 5 годин роботи в автономному режимі

      До 5 годин роботи в автономному режимі

      Посилений режим – 2,5 год., звичайний режим – 5 год.

      Сильний магніт на рухомій нижній частині

      Сильний магніт на рухомій нижній частині

      Завдяки новому сильному магніту Ви зможете встановити ліхтар на металевих поверхнях, щоб звільнити руки для роботи.

      Широкий кут поширення пучка світла: до 120°

      Широкий кут поширення пучка світла: до 120°

      Широкий кут поширення пучка світла 120° дає змогу ретельно освітити робоче місце, подаючи потрібну кількість світла.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6500 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Зручна кліпса для закріплення на поясі для максимальної зручності

      Завдяки кліпсі позаду Ваш світлодіодний ліхтар Philips RCH5 завжди буде під рукою.

      Три високоякісні світлодіоди SMD

      Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH5 створено з використанням світлодіодної технології SMD, яка забезпечує низьке споживання енергії та яскраве тривале освітлення.

      Надтонкий 13-мм світлодіодний ліхтар

      Завдяки надтонкому 13-мм корпусу світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5 зручно тримати в руці та легко помістити в кишені.

      Кишеньковий розмір: довжина 120 мм

      Завдяки кишеньковому розміру цей бездротовий світлодіодний інспекційний ліхтар надзвичайно зручний для використання.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL32X1
        Код замовлення
        39386631

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1000  мА-год
        Час заряджання батареї
        2,5  год.
        Час роботи від батареї
        До 5 годин
        Тип батареї
        Іонно-літієва
        Тип зарядного кабелю
        USB
        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Акумуляторне живлення
        Напруга
        100–240  В
        Потужність (Вт)
        1,5  Вт

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        120  градусів
        Колірна температура
        6500  К
        Термін експлуатації світлодіода
        До 50 000  год.
        Світловіддача
        110  люмен
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        55  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        1370  г
        Висота
        18,5  см
        Довжина
        16  см
        Ширина
        14  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900393866
        EAN3
        8727900393873

      • Інформація про упаковку

        Висота
        5,9  см
        Довжина
        2,5  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        164  г
        Ширина
        12  см
        Розмір
        Компактний

      • Опис виробу

        Гачок
        Розкладний гачок (360°)
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP20
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Електричні характеристики
        Кількість світлодіодів
        3
        Робоча температура
        від -10 до 50  °C
        Орієнтоване світло
        Поворотна основа на 180°
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH

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