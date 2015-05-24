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Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи.
Високоякісні світлодіоди
110 лм (посилений) / 55 лм (еко)
Новий гнучкий на 180° дизайн
Надтонкий кишеньковий розмір
Світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5 має поворотний тримач на 180°, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі.
Регульований і розкладний гачок дасть змогу підвісити цей професійний ліхтар, залишаючи обидві руки вільними для роботи.
Професійні ліхтарі Philips обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6500 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Waldi88
24/05/2015
Polska
Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!
W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem