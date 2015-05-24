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Більше не доступний

LED Inspection lampsКомпактний акумуляторний ліхтар RCH5

LPL32X1

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Бачте краще, працюйте якісніше

Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи.

Переглянути всі переваги

Компактний світлодіодний робочий ліхтар з акумуляторним живленням

Бачте краще, працюйте якісніше

  • Високоякісні світлодіоди

  • 110 лм (посилений) / 55 лм (еко)

  • Новий гнучкий на 180° дизайн

  • Надтонкий кишеньковий розмір

Поворотний тримач лампи на 180° для максимальної гнучкості

Поворотний тримач лампи на 180° для максимальної гнучкості

Світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5 має поворотний тримач на 180°, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі.

Розкладний гачок з можливістю регулювання на 360°

Розкладний гачок з можливістю регулювання на 360°

Регульований і розкладний гачок дасть змогу підвісити цей професійний ліхтар, залишаючи обидві руки вільними для роботи.

Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

Професійні ліхтарі Philips обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6500 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

24/05/2015

Polska

Polska

Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!

W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

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