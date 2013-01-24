Бачте краще, працюйте якісніше
Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Надзвичайно тонкий світлодіодний ремонтний ліхтар Philips із можливістю заряджання – це ідеальний інструмент для швидкого огляду. Високоякісна світлодіодна лампа, яку можна згинати на 180°, не дає жодних тіней. Гак можна обертати 360°, а сильний магніт дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги
Світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5 має поворотний тримач на 180°, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі.
Регульований і розкладний гачок дасть змогу підвісити цей професійний ліхтар, залишаючи обидві руки вільними для роботи.
Білі світлодіоди забезпечують світловіддачу 110 лм у посиленому режимі та 55 лм в екорежимі, тож Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.
Світлодіодний акумуляторний ліхтар Philips RCH5 працює від надзвичайно ємної літій-іонної батареї без ефекту пам’яті, якої вистачає на приблизно 300 циклів зарядки.
Компактний світлодіодний ліхтар Philips завжди буде у Вас під рукою. Світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5 має надзвичайно ємну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно до 2,5 годин, і забезпечує максимальне використання світлодіодного освітлення.
Посилений режим – 2,5 год., звичайний режим – 5 год.
Завдяки новому сильному магніту Ви зможете встановити ліхтар на металевих поверхнях, щоб звільнити руки для роботи.
Широкий кут поширення пучка світла 120° дає змогу ретельно освітити робоче місце, подаючи потрібну кількість світла.
Професійні ліхтарі Philips обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6500 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Завдяки кліпсі позаду Ваш світлодіодний ліхтар Philips RCH5 завжди буде під рукою.
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH5 створено з використанням світлодіодної технології SMD, яка забезпечує низьке споживання енергії та яскраве тривале освітлення.
Завдяки надтонкому 13-мм корпусу світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5 зручно тримати в руці та легко помістити в кишені.
Завдяки кишеньковому розміру цей бездротовий світлодіодний інспекційний ліхтар надзвичайно зручний для використання.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу