КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

LED Inspection lamps Компактний акумуляторний ліхтар RCH5

Більше не доступний

Підтримка

LED Inspection lampsКомпактний акумуляторний ліхтар RCH5

LPL32X1

LED Inspection lamps Компактний акумуляторний ліхтар RCH5

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Leaflet

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 16 February 2023

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти