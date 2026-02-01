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Більше не доступний

Power AlkalineБатарея

LR03P1F/00

Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте лужні батареї Philips Power Alkaline.

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Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

  • AAA

  • Лужна

Лужні батареї Philips містять 0% кадмію, ртуті, свинцю

Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій, ртуть та свинець.

Батарея залишається свіжою для використання протягом 10 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Повна лінійка – це батареї для будь-якої потреби

Компанія Philips пропонує повний асортимент батарей, які найчастіше використовуються (AA, AAA, C, D, 9V), у різних варіантах упаковки відповідно до ваших потреб.

Технічні характеристики

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