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Більше не доступний

Power AlkalineБатарея

LR6P12B/97

Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте лужні батареї PowerLife.

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Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

  • AA

  • Лужна

Лужна технологія ідеально підходить для пристроїв, які потребують потужної енергії

Лужна технологія забезпечує живлення пристроїв із високим споживанням енергії.

Батарея залишається свіжою для використання протягом 5 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.

Технічні характеристики

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