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Більше не доступний
LR6P12B/97
Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії
Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте лужні батареї PowerLife.
AA
Лужна
Лужна технологія забезпечує живлення пристроїв із високим споживанням енергії.
Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.
Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.