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11972U2510C2
11972U2510
11972U2510C2
Тип лампи: H7, H18
Тепле біле світло 3500 К
На +80% більше яскравості
Світлодіодна лампа, яку легко встановлювати
Кількість ламп: 2 шт.
Оновіть фари без жодних компромісів щодо зовнішнього вигляду! Класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED спрямовують елегантне тепле біле світло, яке можна порівняти з іншими галогенними фарами, надаючи автомобілю сучасного вигляду. Зіставте їх за кольором з іншими передніми фарами, скориставшись перевагами покращеної яскравості світлодіодів. Відчуйте ідеальне поєднання класичного стилю та сучасних технологій.
Класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED у компактному, універсальному форматі призначено для забезпечення чудового променя світла порівняно з галогенними лампами. Використовуючи останні інновації в світлодіодній технології, ці лампи мають той самий світловий потік, що і стандартні галогенові лампи ECE, але значно вищу продуктивність променя з меншим споживанням енергії. Завдяки додатковій яскравості до 80%** класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED забезпечують кращий огляд дороги, що полегшує виявлення перешкод і безпечне керування автомобілем.
Класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED встановлювати настільки швидко й легко, що їх модернізація нагадує дитячу гру! Не потрібно перевіряти сумісність або кільця адаптера: класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED мають надкомпактний корпус та інтегровану платформу, сумісну з IEC 60061. Їхня конструкція з можливістю прямого встановлення має ту саму площу, що й галогенові лампи, що дозволяє легко встановлювати їх у тісних місцях. Вони легко підходять і забезпечують широку сумісність із більшістю моделей автомобілів*.
4.3
з 5
31
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Не відповідає нормам ECE R37. Лише для бездоріжжя.
У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп.
2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашігарантійні умови. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.