КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Ultinon Classic Світлодіодні лампи, що відповідають галогенним

Підтримка

Ultinon ClassicСвітлодіодні лампи, що відповідають галогенним

11972U2510C2

11972U2510

11972U2510C2

Ultinon Classic Світлодіодні лампи, що відповідають галогенним

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 487.6 kB
  • 18 November 2024

Посібник користувача

  • PDF файл, 1.8 MB
  • 24 April 2025

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти