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Розширена гарантія 3 роки
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Рішення "3-в-1"
Насолоджуйтесь рішенням 3-в-1* для попереджень на панелі приладів і проблем зі світлодіодними лампам Philips – скористайтесь адаптерами Philips CANbus. Адаптери Philips CANbus забезпечують надійну та тривалу роботу світлодіодних ламп у реальних умовах.
Для модернізованих світлодіодних ламп [≈H4]
Запобігання помилкам сигналів і світла
Легке встановлення
Водонепроникний дизайн
Іноді під час встановлення модернізованих світлодіодних ламп низьке енергоспоживання світлодіодів може бути інтерпретоване системою безпеки автомобіля як несправність ламп. Це призводить до появи сигналу про помилку на панелі приладів, в той час як світлодіодні лампи працюють бездоганно. Щоб уникнути цих незручностей, рекомендуємо використовувати адаптер Philips CANbus. Адаптер Philips CANbus для світлодіодних ламп Philips LED HL [H4] під’єднується до вбудованої системи безпеки автомобіля, щоб усунути оманливі повідомлення про помилки на панелі приладів. Водії можуть спокійно користуватися світлодіодними лампами Philips.
Низьке енергоспоживання світлодіодних ламп іноді може створювати проблеми з коливанням струму, що призводить до погіршення якості роботи світлодіодних ламп для фар. Завдяки розумній функції 3-в-1, наш адаптер Philips CANbus також виконує додаткову роль конденсатора, що дозволяє уникнути мерехтіння та зменшення яскравості світла. Насолоджуйтесь найкращими характеристиками ваших модернізованих світлодіодних ламп Philips з адаптерами Philips CANbus останнього покоління.
Кожна модель автомобіля відрізняється від інших; більшість із них не потребують адаптера Philips CANbus у разі переходу на світлодіодні фари! Щоб дізнатися, чи потрібен вашій моделі транспортного засобу адаптер Philips CANbus, відвідайте вебсайт Philips і перевірте наш найновіший онлайн-перелік сумісності**.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки
Уникнення оманливих попереджень на панелі приладів, запобігання проблемам мерехтіння та зменшення яскравості світла
Ми постійно тестуємо наші лампи та аксесуари на більшій кількості моделей автомобілів і регулярно оновлюємо наш список сумісності. Якщо вашої моделі транспортного засобу немає у списку, це означає, що її ще не було протестовано. Зверніться до нашої служби підтримки.
Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport
3-річна гарантія (2 роки стандартної + 1 рік продовженої гарантії). Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб зареєструватися для отримання розширеної гарантії.