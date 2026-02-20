КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Accessories for LED upgrade Адаптери CANbus

Підтримка

Accessories for LED upgradeАдаптери CANbus

18960X2

Accessories for LED upgrade Адаптери CANbus

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 179.8 kB
  • 24 July 2025

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти