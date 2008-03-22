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MCD289/12
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MCD289 Micro Theater
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Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.
Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.
Цифровий бездротовий сабвуфер оптимізовано для відтворення низьких частот. Це гарантує потужне відтворення глибоких низьких частот із мінімальним спотворенням.
Просто вставте USB-пристрій у систему і діліться збереженою цифровою музикою та фотографіями із сім’єю та друзями.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Завдяки ідеальному поєднанню тонкої й універсальної конструкції аудіосистема Philips пасуватиме Вашій домівці. Основа аудіосистеми – підставка, тому її можна безпечно розмістити на будь-якій полиці або в шафі. Настінний кронштейн забезпечує таку ж гнучкість, як і підставка.
Цифровий підсилювач класу "D" приймає аналоговий сигнал, перетворює його на цифровий сигнал, а потім підсилює його цифровим способом. Потім сигнал потрапляє у фільтр демодуляції для забезпечення вихідного сигналу. Підсилений цифровий вихідний сигнал забезпечує всі переваги цифрового аудіо, зокрема кращу якість звуку. Крім того, цифровий підсилювач класу "D" на 90% ефективніший порівняно зі звичайними підсилювачами класу AB. Ця висока ефективність виражається у потужному підсилювачі невеликої форми.
Людські вуха порівняно гірше сприймають високі та низькі частоти звукового спектру, особливо за низького рівня гучності. Функція гучності дозволяє підсилити низькі та високі частоти і насолоджуватися збалансованішим звучанням.
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