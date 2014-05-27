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Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Bart1
27/05/2014
Polska
Doskonaly produkt.
Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM166 Mikrowieża Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM166 Mikrowieża Classic
Jaroslav
01/09/2013
Česká republika
Dobré vlastnosti
Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM166 Klasický hudební mikrosystém
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM166 Klasický hudební mikrosystém