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Більше не доступний

MCM166 Classic micro sound system

MCM166/12

4.5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM166 Mikrowieża Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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