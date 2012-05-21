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Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.
Radio Data System (Система передачі даних, RDS) дозволяє налаштувати радіостанції без запам’ятовування частот. У стандартному режимі RDS відображає назву станції замість частоти передачі, сприяючи швидкому та легкому налаштуванню. RDS також дозволяє станціям надсилати текстові повідомлення (такі як новини та інформація про станцію) безпосередньо на дисплей радіоприймача. Текст RDS, що широко використовується у Європі, надсилається на ту саму частоту, на якій транслюється радіостанція. Можна вибрати основний режим відображення RDS (назва станції) або підписатися на додаткові послуги на основі тексту.
Купольні динаміки відтворюють чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольні динаміки гарантують детальну чіткість вокалу та інструментів, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
DarekK
21/05/2012
Polska
Dobra, tania mikrowieża
Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3000 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3000 Mikrowieża
chin
01/09/2013
Česká republika
Dobrý průměr
Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3000 Hudební mikrosystém
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3000 Hudební mikrosystém