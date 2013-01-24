Точні краї та контури
Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точні краї та контури
Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління. Переглянути усі переваги
Точні краї та контури
Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точні краї та контури
Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління. Переглянути усі переваги
21-мм точний тример допомагає рівномірно підстригати волосся та створювати стиль на обличчі (щетина, еспаньйолка, бакенбарди, лінія шиї та вуса) з високим рівнем контролю і видимості.
Вдосконалена технологія DualCut поєднує у собі вдвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям.
Безпечну для шкіри 21-мм міні-бритву із сіткою створено для використання на невеликих ділянках із більшою точністю порівняно з лезом для ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.
Підстригайте і підтримуйте однакову довжину щетини, бороди, еспаньйолки, бакенбардів та вусів за допомогою 1-, 3- та 5-мм знімних точних гребінців.
Тример і гребінці легко мити під проточною водою.
Щітка зберігає лезо чистим після використання.
М’яка гумова ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.
Тример із живленням від батареї AA готовий до використання відразу.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Тример має 2-річну гарантію.
Взагалі не потребує змащування для легкого догляду.
Система зрізання
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування