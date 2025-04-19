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Надзвичайно точний стайлер для бороди
Точний тример DualCut, 3 гребінці для рівномірного підстригання волосся на обличчі, насадка-бритва
Можна мити повністю
Живлення батарея AA
21-мм точний тример допомагає рівномірно підстригати волосся та створювати стиль на обличчі (щетина, еспаньйолка, бакенбарди, лінія шиї та вуса) з високим рівнем контролю і видимості.
Вдосконалена технологія DualCut поєднує у собі вдвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям.
Безпечну для шкіри 21-мм міні-бритву із сіткою створено для використання на невеликих ділянках із більшою точністю порівняно з лезом для ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.
4.8
з 5
30
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Shumadghek
19/04/2025
Україна
Чудовий виріб!
Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))
Плюси
Універсальність та надійність.
Мінуси
Нема.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
nvfermi
10/10/2023
Україна
Неймовірна якість
Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.
Плюси
Якість, надійність, ціна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Стен
14/03/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Найкраще для домашнього барбера!
Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка
Плюси
розмір, функціонал, ціна
Мінуси
потрібні насадки для більшої довжини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
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