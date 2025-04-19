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  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
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  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури
  • Точні краї та контури

Додаткові -10% за реєстрацію

Універсальний тример Philipscерії 1000

MG1100/16

4.8
| (30) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Точні краї та контури
Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління.
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+ Додатковий сервіс

Підстригання, надання форми та гоління для ідеального обличчя

Точні краї та контури

  • Надзвичайно точний стайлер для бороди

  • Точний тример DualCut, 3 гребінці для рівномірного підстригання волосся на обличчі, насадка-бритва

  • Можна мити повністю

  • Живлення батарея AA

Міні-тример для точного контуру для ідеальних косметичних деталей

Міні-тример для точного контуру для ідеальних косметичних деталей

21-мм точний тример допомагає рівномірно підстригати волосся та створювати стиль на обличчі (щетина, еспаньйолка, бакенбарди, лінія шиї та вуса) з високим рівнем контролю і видимості.

Гостріші леза* для ідеального підрівнювання контурів завдяки технології DualCut

Гостріші леза* для ідеального підрівнювання контурів завдяки технології DualCut

Вдосконалена технологія DualCut поєднує у собі вдвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям.

Точна бритва для ідеальних ліній та контурів

Точна бритва для ідеальних ліній та контурів

Безпечну для шкіри 21-мм міні-бритву із сіткою створено для використання на невеликих ділянках із більшою точністю порівняно з лезом для ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

30

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3
2

19/04/2025

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))

Плюси

Універсальність та надійність.

Мінуси

Нема.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

10/10/2023

Україна

Україна

Неймовірна якість

Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.

Плюси

Якість, надійність, ціна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

14/03/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Найкраще для домашнього барбера!

Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка

Плюси

розмір, функціонал, ціна

Мінуси

потрібні насадки для більшої довжини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

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