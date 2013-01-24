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Multigroom series 1000

Надзвичайно точний стайлер для бороди

MG1100/16
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Точні краї та контури Точні краї та контури Точні краї та контури
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    Multigroom series 1000 Надзвичайно точний стайлер для бороди

    MG1100/16
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Точні краї та контури

    Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління. Переглянути усі переваги

    Multigroom series 1000 Надзвичайно точний стайлер для бороди

    Точні краї та контури

    Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління. Переглянути усі переваги

    Точні краї та контури

    Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління. Переглянути усі переваги

    Multigroom series 1000 Надзвичайно точний стайлер для бороди

    Точні краї та контури

    Багатофункціональний Philips MULTIGROOM Series 1000 забезпечує потужне й точне підстригання, гоління та надання форми волоссю на обличчі. Рівномірно підстригайте та надавайте форму бороді за допомогою вдосконаленого тримера DualCut та гребінців. Визначайте точні лінії, краї та контури за допомогою бритви для детального гоління. Переглянути усі переваги

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      Точні краї та контури

      Підстригання, надання форми та гоління для ідеального обличчя

      • Точний тример DualCut
      • Точна насадка-бритва
      • Можна мити повністю, батарея AA
      • 3 точні гребінці
      Міні-тример для точного контуру для ідеальних косметичних деталей

      Міні-тример для точного контуру для ідеальних косметичних деталей

      21-мм точний тример допомагає рівномірно підстригати волосся та створювати стиль на обличчі (щетина, еспаньйолка, бакенбарди, лінія шиї та вуса) з високим рівнем контролю і видимості.

      Гостріші леза* для ідеального підрівнювання контурів завдяки технології DualCut

      Гостріші леза* для ідеального підрівнювання контурів завдяки технології DualCut

      Вдосконалена технологія DualCut поєднує у собі вдвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям.

      Точна бритва для ідеальних ліній та контурів

      Точна бритва для ідеальних ліній та контурів

      Безпечну для шкіри 21-мм міні-бритву із сіткою створено для використання на невеликих ділянках із більшою точністю порівняно з лезом для ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.

      3 точні гребінці для рівномірного підстригання волосся на обличчі

      3 точні гребінці для рівномірного підстригання волосся на обличчі

      Підстригайте і підтримуйте однакову довжину щетини, бороди, еспаньйолки, бакенбардів та вусів за допомогою 1-, 3- та 5-мм знімних точних гребінців.

      Можна мити повністю

      Можна мити повністю

      Тример і гребінці легко мити під проточною водою.

      Щітка для легкого чищення точного тримера

      Щітка для легкого чищення точного тримера

      Щітка зберігає лезо чистим після використання.

      Легко тримати та контролювати, навіть за вологого використання

      Легко тримати та контролювати, навіть за вологого використання

      М’яка гумова ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.

      У комплекті батарея AA

      У комплекті батарея AA

      Тример із живленням від батареї AA готовий до використання відразу.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Тример має 2-річну гарантію.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Взагалі не потребує змащування для легкого догляду.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Тример для моделювання бороди
        21 мм
        Міні-бритва із сіткою
        21 мм
        Кількість налаштувань довжини
        4
        3 точні гребінці для бороди
        1, 3, 5 мм

      • Аксесуари

        Догляд
        Щітка для очищення

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Чищення
        Можна мити повністю

      • Конструкція

        Колір
        Чорний та червоний
        Покриття корпусу
        Пластик та гума
        Ручка
        М’яка гумова ручка

      • Потужність

        Живлення
        Батарея AA

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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