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  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови
  • Один пристрій для обличчя і голови

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Універсальний тример Philipsсерії 3000

MG3920/15

4.6
| (590) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Один пристрій для обличчя і голови
Створений для гнучкості й ефективності. Тример має 7 насадок, сталеві леза, які самі заточуються, для довготривалої точності й заокруглені кінці для більш делікатного підстригання, чим забезпечує універсальність для ефективного вирішення всіх ваших потреб у догляді.
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+ Додатковий сервіс

Для обличчя, волосся та тіла

Один пристрій для обличчя і голови

  • Сталеві леза, що самі заточуються* з округленими кінцями

  • “Універсальний тример” 7‑в‑1: у комплекті основний тример і 6 насадок для стрижки бороди, волосся, носа та вух

  • Регульовані налаштування довжини: 0,5–12 мм

  • Світловий індикатор зарядки

7 інструментів для повного догляду

7 інструментів для повного догляду

Наш тример постачається з 7 насадками, які дозволяють підстригати, моделювати та стригти волосся на обличчі, зручно задовольняючи всі ваші потреби в догляді.

Підстригання бороди

Підстригання бороди

Леза тримера та гребінці для бороди дозволяють легко створювати чіткі, рівні лінії для ідеального стилю.

Легка стрижка волосся

Легка стрижка волосся

Приєднайте насадку для стрижки волосся та оберіть бажану довжину, щоб легко підтримувати зачіску вдома.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

590

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

15/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова за свою вартість

Заряд тримає до більше тижня. Голюся через день. Досить легка. Зручна насадка з регулятором довжини. Частіше використрвую її.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3740/15 cерії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3740/15 cерії 3000

16/11/2025

Україна

Україна

Простий і зручний

Мені не потрібні були десятки насадок, а цей набір має все необхідне для догляду за бородою і волоссям. Просто і ефективно – це те, що я шукав. Навіть після кількох місяців використання леза залишаються дуже гострими.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3915/15 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3915/15 серії 3000

16/11/2025

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Нещодавно придбав цей тример і повністю задоволений. Велика кількість насадок дозволяє використовувати його для бороди, волосся на голові, тілі, а також для носа та вух. Насадки легкі, зручні у використанні та легко миються, що дуже зручно для гігієни. Прилад добре лежить у руці. Я повністю задоволений покупкою!

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3945/15 серії 3000

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3945/15 серії 3000

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      Примітки

      1. Завдяки технології DualCut [ДуалКат] леза загострюють одне одного під час роботи.

      2. В портфоліо Philips.

      3. За умови реєстрації протягом 90 днів з дня покупки на Philips.com. Детальні умови на Philips.ua.