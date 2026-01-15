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Сталеві леза, що самі заточуються* з округленими кінцями
“Універсальний тример” 7‑в‑1: у комплекті основний тример і 6 насадок для стрижки бороди, волосся, носа та вух
Регульовані налаштування довжини: 0,5–12 мм
Світловий індикатор зарядки
Наш тример постачається з 7 насадками, які дозволяють підстригати, моделювати та стригти волосся на обличчі, зручно задовольняючи всі ваші потреби в догляді.
Леза тримера та гребінці для бороди дозволяють легко створювати чіткі, рівні лінії для ідеального стилю.
Приєднайте насадку для стрижки волосся та оберіть бажану довжину, щоб легко підтримувати зачіску вдома.
4.6
з 5
590
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Дядя Вова
15/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудова за свою вартість
Заряд тримає до більше тижня. Голюся через день. Досить легка. Зручна насадка з регулятором довжини. Частіше використрвую її.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3740/15 cерії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3740/15 cерії 3000
Oleksiy261
16/11/2025
Україна
Простий і зручний
Мені не потрібні були десятки насадок, а цей набір має все необхідне для догляду за бородою і волоссям. Просто і ефективно – це те, що я шукав. Навіть після кількох місяців використання леза залишаються дуже гострими.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3915/15 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3915/15 серії 3000
Minchos
16/11/2025
Україна
Частина акції
Виріб має чудові функції
Нещодавно придбав цей тример і повністю задоволений. Велика кількість насадок дозволяє використовувати його для бороди, волосся на голові, тілі, а також для носа та вух. Насадки легкі, зручні у використанні та легко миються, що дуже зручно для гігієни. Прилад добре лежить у руці. Я повністю задоволений покупкою!
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3945/15 серії 3000
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3945/15 серії 3000
Завдяки технології DualCut [ДуалКат] леза загострюють одне одного під час роботи.
В портфоліо Philips.
За умови реєстрації протягом 90 днів з дня покупки на Philips.com. Детальні умови на Philips.ua.