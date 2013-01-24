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Multigroom series 5000

9-в-1, волосся на обличчі та голові

MG5720/15
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Вдосконалений стиль і точність Вдосконалений стиль і точність Вдосконалений стиль і точність
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    Multigroom series 5000 9-в-1, волосся на обличчі та голові

    MG5720/15
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Вдосконалений стиль і точність

    Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт. Переглянути усі переваги

    Multigroom series 5000 9-в-1, волосся на обличчі та голові

    Вдосконалений стиль і точність

    Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт. Переглянути усі переваги

    Вдосконалений стиль і точність

    Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт. Переглянути усі переваги

    Multigroom series 5000 9-в-1, волосся на обличчі та голові

    Вдосконалений стиль і точність

    Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт. Переглянути усі переваги

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      Вдосконалений стиль і точність

      Тример 9-в-1 для максимальної універсальності

      • 9 інструментів
      • Технологія DualCut
      • Час роботи: до 80 хв.
      • Водонепроникний
      Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

      Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

      Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 4 років використання, як і першого дня.

      Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі та голові за допомогою 9 інструментів

      Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі та голові за допомогою 9 інструментів

      Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі та підстригає волосся на голові.

      Металевий тример точно підстригає бороду та волосся на голові

      Металевий тример точно підстригає бороду та волосся на голові

      Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі краї навколо бороди, шиї та лінії волосся.

      Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйолки

      Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйолки

      Створюйте точні лінії, контури та деталі з точністю для визначення або зміни стилю.

      Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

      Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

      Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.

      6 гребінців для підстригання волосся на обличчі та голові

      6 гребінців для підстригання волосся на обличчі та голові

      2 гребінці для щетини (1, 2 мм), 1 регульований гребінець для бороди (3–7 мм) та 3 гребінці для бороди (9, 12, 16 мм).

      Час роботи: до 80 хв. бездротового використання після заряджання

      Час роботи: до 80 хв. бездротового використання після заряджання

      Отримайте до 80 хв. бездротового використання для кожного заряджання протягом 16 годин.

      Неслизька гумова поверхня ручки для кращого комфорту та регулювання

      Неслизька гумова поверхня ручки для кращого комфорту та регулювання

      Високоякісна гумова ручка забезпечує бездоганний комфорт і регулювання під час підстригання.

      Водонепроникність для легкого чищення під краном

      Водонепроникність для легкого чищення під краном

      Просто споліскуйте пристрій та насадки водою після кожного використання для тривалої роботи.

      Футляр для легкого зберігання та подорожей

      Футляр для легкого зберігання та подорожей

      Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.

      Технічні характеристики

      • Створіть власний стиль

        Кількість інструментів
        9 інструментів
        Інструменти для моделювання
        • Металевий тример
        • Металевий міні-тример для точного контуру
        • Тример для видалення волосся у носі й вухах
        • 3–7-мм регульований гребінець для бороди
        • 2 гребінці для щетини
        • 3 гребінці для волосся
        Підстригання волосся/створення стилю обличчя
        • Довга борода
        • Коротка борода
        • Щетина
        • Чіткі лінії
        • Точне моделювання
        • Еспаньйолка

      • Система зрізання

        Технологія DualCut
        Підстригання у двох напрямках
        Леза, які самі заточуються
        Так

      • Аксесуари

        Догляд
        Щітка для очищення
        Футляр
        Футляр для зберігання

      • Потужність

        Тип батареї
        Ni-MH
        Час роботи
        80 хвилин
        Заряджання
        16 годин для повного заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Простота у користуванні

        Чищення
        100% водонепроникність
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Конструкція

        Ручка
        Неслизька гумова поверхня ручки

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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