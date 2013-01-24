Вдосконалений стиль і точність
Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдосконалений стиль і точність
Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт. Переглянути усі переваги
Вдосконалений стиль і точність
Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдосконалений стиль і точність
Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 4 років використання, як і першого дня.
Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі та підстригає волосся на голові.
Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі краї навколо бороди, шиї та лінії волосся.
Створюйте точні лінії, контури та деталі з точністю для визначення або зміни стилю.
Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.
2 гребінці для щетини (1, 2 мм), 1 регульований гребінець для бороди (3–7 мм) та 3 гребінці для бороди (9, 12, 16 мм).
Отримайте до 80 хв. бездротового використання для кожного заряджання протягом 16 годин.
Високоякісна гумова ручка забезпечує бездоганний комфорт і регулювання під час підстригання.
Просто споліскуйте пристрій та насадки водою після кожного використання для тривалої роботи.
Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.
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