Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Стайлери і набори підстригання ОБЛИЧЧЯ
Усі серії
Multigroom series 5000 9-в-1, волосся на обличчі та голові
Більше не доступний
Підтримка
MG5720/15
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Декларація про відповідність Великобританії - English (US)
Посібник користувача
Всі (2)
Чому всередині бритви для тіла, тримера, машинки для підстригання волосся Philips знаходиться біле мастило?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
All-in-One-Trimmer/MultigroomТример для видалення волосся у носі й вухах
ShaversЩіточка для очищення
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти