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Універсальний тример 12-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальний тример 12-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги
Універсальний тример 12-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальний тример 12-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги
Серії 5000
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Тример, який пристосовується до вашої бороди, скануючи густоту бороди 125 разів на секунду й збільшуючи потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим або довгим волоссям.
Леза тримера з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.
Цей універсальний тример з різними насадками пропонує 12 налаштувань довжини від 0,5 до 16 мм для рівномірного підстригання короткої та довгої бороди.
Завдяки насадкам тримера ви можете обирати довжину від 0,5 до 16 мм, щоб створити зачіску в домашніх умовах.
Голіться комфортно нижче шиї за допомогою нашої бритвеної насадки для тіла. Унікальна система захисту шкіри захищає чутливі ділянки під час гоління з точністю до 0,5 мм. Ви також можете підрівняти волосся на тілі за допомогою двох змінних насадок.
Тример для носа й вух швидко й безпечно видаляє небажане волосся. За допомогою спеціальної насадки для брів ви зможете легко підтримувати свої брови охайними та акуратними.
Цей універсальний тример є водонепроникним, що дозволяє використовувати його в душі та легко очищувати під краном.
Потужний літій-іонний акумулятор забезпечує до 120 хвилин роботи з можливістю 5-хвилинного швидкого заряджання для тривалої експлуатації та максимальної потужності.
Індикатор заряду акумулятора тримера дозволяє дізнаватися про стан його заряду. Завдяки цьому акумулятор ніколи не розрядиться в незручний момент.
Висококласний тример з нержавіючої сталі легко тримати й зручно використовувати, завдяки ергономічній гумовій ручці, що забезпечує чудовий комфорт і контроль.
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Простота у користуванні
Універсальне моделювання
Точне підстригання
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