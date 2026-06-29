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Більше не доступний
12-в-1: борода, голова й тіло
Датчик адаптації потужності
11 налаштувань довжини; сталеві леза, що самі заточуються. М'який футляр для зберігання
Сухе та вологе використання, не потребує змащування лез.
USB-A (адаптер не входить у комплект) 120 хв роботи/60 хв зарядки
Тример, який пристосовується до вашої бороди, скануючи густоту бороди 125 разів на секунду й збільшуючи потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим або довгим волоссям.
Леза тримера з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.
Цей універсальний тример з різними насадками пропонує 12 налаштувань довжини від 0,5 до 16 мм для рівномірного підстригання короткої та довгої бороди.
4.6
з 5
1800
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Saulus
29/06/2026
Україна
Чудовий універсальний інструмент
Придбав цей тример Philips серії 7000 і залишився максимально задоволений. Комплектація просто вражає — велика кількість насадок дозволяє легко доглядати і за бородою, і за волоссям на голові, і за тілом. Матеріали корпусу дуже якісні, тример приємно та впевнено лежить у руці, не ковзає. Леза надзвичайно гострі: зрізають волосся м'яко, без смикання та подразнення шкіри, що для мене було критично важливо. Автономність також на висоті — акумулятор тримає заряд дуже довго, а функція швидкої зарядки не раз виручала. Окремий плюс — повна водонепроникність. Його максимально легко мити прямо під краном, та й користуватися можна в душі. Рекомендую цей виріб усім, хто шукає надійний, якісний та дійсно універсальний пристрій для домашнього догляду. Philips, як завжди, на висоті!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000
Date of Use 2026-06-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000
Date of Use 2026-06-11
Квакі
31/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Прилат що надо
Дуже задоволений. Бороду привів до ладу як і хотів, трохи волосся на голові підстриг усе дуже гарно вийшло аж помодшав. Акумулятор тримає довго.
Плюси
Другу так
Мінуси
Для подруги є жіночі прибамбаси
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000
Date of Use 2026-05-31
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000
Date of Use 2026-05-31
Н@ЗаР
25/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Багато позицій різних
Дуже задоволений!!! Багато функцій, зручний у використанні!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000
Date of Use 2026-05-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000
Date of Use 2026-05-20
У разі підстригання волосся на обличчі 2–3 рази на тиждень, кожен сеанс триває приблизно 11,5 хвилини