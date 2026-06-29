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Усі серії

  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
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  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло

Більше не доступний

Універсальний тримерСерії 7000

MG7940/75

4.6
| (1801) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю.
Переглянути всі переваги

Точне підстригання, підрівнювання і зручне гоління

Універсальний тример 14-в-1: обличчя, голова та тіло

  • 14-в-1: обличчя, голова й тіло

  • Точний гребінець для тримера

  • Леза з нержавіючої сталі, що самозаточуються

  • Технологія BeardSense

Регульована насадка для точного підстригання

Регульована насадка для точного підстригання

Регульована насадка для точного підстригання пропонує 11 налаштувань довжини в діапазоні 1–3 мм для рівномірного підстригання тієї довжини, що вам потрібна.

Датчик адаптації потужності

Тример, який пристосовується до вашої бороди, скануючи густоту бороди 125 разів на секунду й збільшуючи потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим або довгим волоссям.

Сталеві леза, що самозаточуються

Сталеві леза, що самозаточуються

Леза тримера з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

1801

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

29/06/2026

Україна

Україна

Чудовий універсальний інструмент

Придбав цей тример Philips серії 7000 і залишився максимально задоволений. Комплектація просто вражає — велика кількість насадок дозволяє легко доглядати і за бородою, і за волоссям на голові, і за тілом. Матеріали корпусу дуже якісні, тример приємно та впевнено лежить у руці, не ковзає. Леза надзвичайно гострі: зрізають волосся м'яко, без смикання та подразнення шкіри, що для мене було критично важливо. Автономність також на висоті — акумулятор тримає заряд дуже довго, а функція швидкої зарядки не раз виручала. Окремий плюс — повна водонепроникність. Його максимально легко мити прямо під краном, та й користуватися можна в душі. Рекомендую цей виріб усім, хто шукає надійний, якісний та дійсно універсальний пристрій для домашнього догляду. Philips, як завжди, на висоті!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-06-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-06-11

31/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Прилат що надо

Дуже задоволений. Бороду привів до ладу як і хотів, трохи волосся на голові підстриг усе дуже гарно вийшло аж помодшав. Акумулятор тримає довго.

Плюси

Другу так

Мінуси

Для подруги є жіночі прибамбаси

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-31

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-31

25/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Багато позицій різних

Дуже задоволений!!! Багато функцій, зручний у використанні!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-20

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      Примітки

      1. У разі підстригання волосся на обличчі 2–3 рази на тиждень, кожен сеанс триває приблизно 11,5 хвилини