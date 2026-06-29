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  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло

Більше не доступний

Універсальний тример Philipscерії 7000

MG7950/15

4.6
| (1800) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю.
Переглянути всі переваги

Точне підстригання, підрівнювання і зручне гоління

Універсальний тример 15-в-1: обличчя, голова та тіло

  • 15-в-1: борода, голова й тіло

  • Датчик адаптації потужності; 26 налаштувань довжини; сталеві леза, що самі заточуються

  • Регульована насадка для точного підстригання, м'який футляр для зберігання

  • Сухе та вологе використання, не потребує змащування лез.

  • "USB-A (адаптер не входить у комплект) 120 хв роботи/60 хв зарядки"

Регульована насадка для точного підстригання

Регульована насадка для точного підстригання

Регульована насадка для точного підстригання пропонує 11 налаштувань довжини в діапазоні 1–3 мм для рівномірного підстригання тієї довжини, що вам потрібна.

Датчик адаптації потужності

Тример, який пристосовується до вашої бороди, скануючи густоту бороди 125 разів на секунду й збільшуючи потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим або довгим волоссям.

Сталеві леза, що самозаточуються

Сталеві леза, що самозаточуються

Леза тримера з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.

Технічні характеристики

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4.6

з 5

1800

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

29/06/2026

Україна

Україна

Чудовий універсальний інструмент

Придбав цей тример Philips серії 7000 і залишився максимально задоволений. Комплектація просто вражає — велика кількість насадок дозволяє легко доглядати і за бородою, і за волоссям на голові, і за тілом. Матеріали корпусу дуже якісні, тример приємно та впевнено лежить у руці, не ковзає. Леза надзвичайно гострі: зрізають волосся м'яко, без смикання та подразнення шкіри, що для мене було критично важливо. Автономність також на висоті — акумулятор тримає заряд дуже довго, а функція швидкої зарядки не раз виручала. Окремий плюс — повна водонепроникність. Його максимально легко мити прямо під краном, та й користуватися можна в душі. Рекомендую цей виріб усім, хто шукає надійний, якісний та дійсно універсальний пристрій для домашнього догляду. Philips, як завжди, на висоті!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-06-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-06-11

31/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Прилат що надо

Дуже задоволений. Бороду привів до ладу як і хотів, трохи волосся на голові підстриг усе дуже гарно вийшло аж помодшав. Акумулятор тримає довго.

Плюси

Другу так

Мінуси

Для подруги є жіночі прибамбаси

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-31

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-31

25/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Багато позицій різних

Дуже задоволений!!! Багато функцій, зручний у використанні!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-20

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      Примітки

      1. У разі підстригання волосся на обличчі 2–3 рази на тиждень, кожен сеанс триває приблизно 11,5 хвилини

      2. У порівнянні з універсальним тримером Philips без ріжучого елемента 41 мм