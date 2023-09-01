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Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги
Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги
Серії 9000
Усього:
Регульована насадка для точного підстригання пропонує 11 налаштувань довжини в діапазоні 1–3 мм для рівномірного підстригання тієї довжини, що вам потрібна.
Тример, який пристосовується до вашої бороди, скануючи густоту бороди 125 разів на секунду й збільшуючи потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим або довгим волоссям.
Леза тримера з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.
Цей універсальний тример з різними насадками пропонує 27 налаштувань довжини від 0,2 до 20 мм із точністю до 0,2 мм для рівномірного підстригання короткої та довгої бороди. Для моделювання ідеальної бороди точно підрівняйте краї лезом OneBlade. Двостороннє лезо голить в обох напрямках і захищає шкіру під час гоління щік, підборіддя та шиї.
Завдяки насадкам тримера ви можете обирати довжину від 0,2 до 20 мм, щоб створити зачіску в домашніх умовах.
Голіться комфортно нижче шиї за допомогою нашої бритви для тіла. Унікальна система захисту шкіри захищає чутливі ділянки під час гоління з точністю до 0,5 мм. Ви також можете підрівняти волосся на тілі за допомогою двох змінних насадок.
Тример для носа й вух швидко й безпечно видаляє небажане волосся. За допомогою спеціальної насадки для брів ви зможете легко підтримувати свої брови охайними та акуратними.
Лезо, що швидко рухається (6000 обертів на хвилину), впорається навіть із найдовшим волоссям, має ковзаюче покриття та закруглені кінчики для захисту шкіри, даючи вам змогу з комфортом укладати й голити бороду. Підголіть щоки, підборіддя і шию, щоб надати бороді точну форму.
Потужний літій-іонний акумулятор забезпечує до 120 хвилин роботи з можливістю 5-хвилинного швидкого заряджання для тривалої експлуатації та максимальної потужності. Лезо OneBlade працює до 30 хвилин, тож у вас буде достатньо часу, щоб підрівняти й поголити бороду.
Індикатор заряду акумулятора тримера дозволяє дізнаватися про стан його заряду. Завдяки цьому акумулятор ніколи не розрядиться в незручний момент.
Цей універсальний тример є водонепроникним, що дозволяє використовувати його в душі та легко очищувати під краном.
Висококласний тример з нержавіючої сталі та електростанок OneBlade легко тримати й зручно використовувати, завдяки ергономічній гумовій ручці, що забезпечує чудовий комфорт і контроль.
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Простота у користуванні
Універсальне моделювання
Точне підстригання
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