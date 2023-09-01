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    Універсальний тример

    Серії 9000

    MG9530/15
    Загальна оцінка / 5
    • Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло
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      Універсальний тример Серії 9000

      MG9530/15
      Загальна оцінка / 5

      Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло

      Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги

      Універсальний тример Серії 9000

      Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло

      Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги

      Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло

      Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги

      Універсальний тример Серії 9000

      Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло

      Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю. Переглянути усі переваги

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        Універсальний тример

        Універсальний тример

        Серії 9000

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        Усього:

        Універсальний тример 13-в-1: обличчя, голова та тіло

        Точне підстригання, підрівнювання і зручне гоління

        • 13-в-1: обличчя, голова й тіло
        • Регульована насадка для точного підстригання
        • Датчик адаптації потужності
        • Електростанок OneBlade в наборі
        Регульована насадка для точного підстригання

        Регульована насадка для точного підстригання

        Регульована насадка для точного підстригання пропонує 11 налаштувань довжини в діапазоні 1–3 мм для рівномірного підстригання тієї довжини, що вам потрібна.

        Датчик адаптації потужності

        Датчик адаптації потужності

        Тример, який пристосовується до вашої бороди, скануючи густоту бороди 125 разів на секунду й збільшуючи потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим або довгим волоссям.

        Сталеві леза, що самозаточуються

        Сталеві леза, що самозаточуються

        Леза тримера з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.

        Універсальний тример 13-в-1 з неймовірною точністю

        Універсальний тример 13-в-1 з неймовірною точністю

        Цей універсальний тример з різними насадками пропонує 27 налаштувань довжини від 0,2 до 20 мм із точністю до 0,2 мм для рівномірного підстригання короткої та довгої бороди. Для моделювання ідеальної бороди точно підрівняйте краї лезом OneBlade. Двостороннє лезо голить в обох напрямках і захищає шкіру під час гоління щік, підборіддя та шиї.

        Легке підстригання волосся

        Легке підстригання волосся

        Завдяки насадкам тримера ви можете обирати довжину від 0,2 до 20 мм, щоб створити зачіску в домашніх умовах.

        Попрощайтеся з небажаним волоссям на тілі

        Попрощайтеся з небажаним волоссям на тілі

        Голіться комфортно нижче шиї за допомогою нашої бритви для тіла. Унікальна система захисту шкіри захищає чутливі ділянки під час гоління з точністю до 0,5 мм. Ви також можете підрівняти волосся на тілі за допомогою двох змінних насадок.

        Тример для носа й вух, насадка для брів

        Тример для носа й вух, насадка для брів

        Тример для носа й вух швидко й безпечно видаляє небажане волосся. За допомогою спеціальної насадки для брів ви зможете легко підтримувати свої брови охайними та акуратними.

        OneBlade для створення чітких контурів і країв

        OneBlade для створення чітких контурів і країв

        Лезо, що швидко рухається (6000 обертів на хвилину), впорається навіть із найдовшим волоссям, має ковзаюче покриття та закруглені кінчики для захисту шкіри, даючи вам змогу з комфортом укладати й голити бороду. Підголіть щоки, підборіддя і шию, щоб надати бороді точну форму.

        Тример працює чотири тижні після заряджання*

        Тример працює чотири тижні після заряджання*

        Потужний літій-іонний акумулятор забезпечує до 120 хвилин роботи з можливістю 5-хвилинного швидкого заряджання для тривалої експлуатації та максимальної потужності. Лезо OneBlade працює до 30 хвилин, тож у вас буде достатньо часу, щоб підрівняти й поголити бороду.

        Дізнавайтеся, коли потрібно заряджати

        Дізнавайтеся, коли потрібно заряджати

        Індикатор заряду акумулятора тримера дозволяє дізнаватися про стан його заряду. Завдяки цьому акумулятор ніколи не розрядиться в незручний момент.

        Водонепроникний для зручного використання та легкого очищення

        Водонепроникний для зручного використання та легкого очищення

        Цей універсальний тример є водонепроникним, що дозволяє використовувати його в душі та легко очищувати під краном.

        Ергономічний дизайн

        Ергономічний дизайн

        Висококласний тример з нержавіючої сталі та електростанок OneBlade легко тримати й зручно використовувати, завдяки ергономічній гумовій ручці, що забезпечує чудовий комфорт і контроль.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Тип батареї
          • Літій-іонна акумуляторна батарея (тример)
          • Ni-MH (OneBlade)
          Час роботи
          • До 120 хвилин (тример)
          • До 30 хвилин (OneBlade)
          Заряджання
          • 60 хвилин (тример)
          • 8 годин (OneBlade)
          • Швидке заряджання протягом 5 хв (тример)
          Метод заряджання
          USB-A (без адаптера)
          Максимальне споживання енергії
          5 Вт
          Вхідна напруга
          5 В

        • Конструкція

          Ручка
          Ергономічна гумова ручка

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          • Індикатор розрядженої батареї (тример)
          • Індикатор повного заряду батареї (тример)
          • Індикатор зарядження батареї (тример і OneBlade)
          Сухе та вологе використання
          100%-ва водонепроникність для використання в душі
          Не потребує спеціального догляду
          Не потребує змащування лез.
          Функціонування
          Лише бездротове використання

        • Універсальне моделювання

          Інструменти для моделювання
          • Сталевий тример
          • Тример для видалення волосся у носі й вухах
          • Бритва для тіла із системою захисту шкіри
          • Ручка OneBlade
          • Лезо OneBlade
          • Точний гребінець для тримера
          • Регульований гребінець 3–7 мм
          • Регульований гребінець 9–13 мм
          • Регульований гребінець 16–20 мм
          • 2 гребінці для тіла
          • Гребінець для брів
          Аксесуари
          • Великий м’який футляр із блискавкою
          • Щітка для очищення
          • USB-A (адаптер не входить у комплект)
          • Захисний ковпачок для леза OneBlade
          Кількість насадок
          13

        • Точне підстригання

          Ефективність підстригання
          • Сталеві леза, які самі заточуються
          • Датчик адаптації потужності
          • Технологія OneBlade
          Точне підстригання
          Регульована насадка для точного підстригання
          Налаштування довжини
          27 (0,2–20 мм)
          Точні кроки
          До 0,2 мм

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • У разі підстригання волосся на обличчі 2–3 рази на тиждень, кожен сеанс триває приблизно 11,5 хвилини

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            Оплата при отриманні товару

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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