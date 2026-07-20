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17-в-1: обличчя, голова та тіло
Датчик адаптації потужності; 27 налаштувань довжини; Сталеві леза, що самі заточуються**** та не потребують змащування лез
OneBlade в наборі для комплексного догляду; регульована насадка для підстригання; М'який футляр із застібкою для зберігання
Сухе та вологе використання, USB-A (адаптер не входить у комплект)
тример: 120 хв роботи/60 хв зарядки; OneBlade: 30 хв роботи/8 год зарядки
Тример комплектується 17 інструментами, щоб ви могли підстригати та стилізувати бороду, волосся і доглядати за тілом, охоплюючи всі ваші потреби у догляді.
Наша регульована насадка для точного підстригання із 11 налаштуваннями довжини з кроком 0,2 мм (від 1 до 3 мм) забезпечує максимальну точність, дозволяючи підстригти волосся саме до тієї довжини, яку ви хочете, для ідеального вигляду.
Лезо, що швидко рухається (6000 обертів на хвилину), впорається навіть із найдовшим волоссям, має ковзаюче покриття та закруглені кінчики для захисту шкіри, даючи вам змогу з комфортом укладати й голити бороду. Підголіть щоки, підборіддя і шию, щоб надати бороді точну форму.
4.7
з 5
302
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
zyuralex
20/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарний тример
Бриє та стриже чудово, насадок достатньо, дуже задоволений. З мінусів це роз'єм зарядки і сумочка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-05-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-05-20
Сергій77
13/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Місяць використання. Все працює чудово, раджу. Єдине ціна не дешева
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-19
mireKyiv82
20/06/2026
Україна
Перевірений покупець
кращий вибір
відмінно голить. тихо працює все ж не замінить тример для носу простяцька сумочка для зберігання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-12
Розраховано на основі 2,3 підстригань волосся на обличчі на тиждень, кожне тривалістю в середньому 11,5 хвилини.
Опція швидкої зарядки забезпечує енергію для одного сеансу підстригання
Порівняно з універсальним тримером Philips без 41-мм ріжучого елемента.
За умови реєстрації на Philips.com протягом 90 днів після покупки