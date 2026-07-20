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  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.
  • Один для всього: бороди, голови та тіла.

Додаткові -10% за реєстрацію

Універсальний тример Philipsсерії 9000

MG9535/15

4.7
| (302) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Один для всього: бороди, голови та тіла.
Створіть свій неповторний образ за допомогою цього ідеального набору для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Цей унікальний набір містить наш найсучасніший довговічний тример із OneBlade і забезпечує точність та універсальність, які необхідні для створення бажаного стилю.
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+ Додатковий сервіс

Точне підстригання, підрівнювання і зручне гоління

Один для всього: бороди, голови та тіла.

  • 17-в-1: обличчя, голова та тіло

  • Датчик адаптації потужності; 27 налаштувань довжини; Сталеві леза, що самі заточуються**** та не потребують змащування лез

  • OneBlade в наборі для комплексного догляду; регульована насадка для підстригання; М'який футляр із застібкою для зберігання

  • Сухе та вологе використання, USB-A (адаптер не входить у комплект)

  • тример: 120 хв роботи/60 хв зарядки; OneBlade: 30 хв роботи/8 год зарядки

17 інструментів для всіх ваших потреб підстригання

17 інструментів для всіх ваших потреб підстригання

Тример комплектується 17 інструментами, щоб ви могли підстригати та стилізувати бороду, волосся і доглядати за тілом, охоплюючи всі ваші потреби у догляді.

Регульована насадка для точного підстригання

Регульована насадка для точного підстригання

Наша регульована насадка для точного підстригання із 11 налаштуваннями довжини з кроком 0,2 мм (від 1 до 3 мм) забезпечує максимальну точність, дозволяючи підстригти волосся саме до тієї довжини, яку ви хочете, для ідеального вигляду.

OneBlade для створення чітких контурів і країв

OneBlade для створення чітких контурів і країв

Лезо, що швидко рухається (6000 обертів на хвилину), впорається навіть із найдовшим волоссям, має ковзаюче покриття та закруглені кінчики для захисту шкіри, даючи вам змогу з комфортом укладати й голити бороду. Підголіть щоки, підборіддя і шию, щоб надати бороді точну форму.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

302

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

20/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарний тример

Бриє та стриже чудово, насадок достатньо, дуже задоволений. З мінусів це роз'єм зарядки і сумочка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-05-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-05-20

13/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Місяць використання. Все працює чудово, раджу. Єдине ціна не дешева

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-19

20/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

кращий вибір

відмінно голить. тихо працює все ж не замінить тример для носу простяцька сумочка для зберігання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-12

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      Примітки

      1. Розраховано на основі 2,3 підстригань волосся на обличчі на тиждень, кожне тривалістю в середньому 11,5 хвилини.

      2. Опція швидкої зарядки забезпечує енергію для одного сеансу підстригання

      3. Порівняно з універсальним тримером Philips без 41-мм ріжучого елемента.

      4. За умови реєстрації на Philips.com протягом 90 днів після покупки