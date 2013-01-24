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12-в-1, обличчя, голова та тіло
Ціна магазину Philips
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Металеві леза, які самі заточуються, мають неймовірно довгий термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили це першого дня.
Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.
Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі, підстригає волосся на голові та голить волосся на тілі.
Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.
2 гребінці для щетини (1,2 мм), 1 регульований (3–7 мм), 2 гребінці для волосся (9,12 мм), 1 гребінець для тіла OneBlade (3 мм)
Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!
Для комфортного гоління OneBlade не голить так близько до шкіри, як звичайне лезо. Можна легко голити волосся будь-якої довжини навіть проти його росту.
Під’єднайте захисну сітку для додаткової безпеки на чутливих ділянках.
Високоефективна літій-іонна батарея забезпечує до 120 хв. роботи після повного заряджання протягом 1 години. Швидке заряджання протягом 5 хвилин гарантує одне повноцінне підстригання волосся.
Цей тример водонепроникний, що дозволяє зручно використовувати його в душі та легко чистити під краном.
Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.
Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.
Створіть власний стиль
Система зрізання
Аксесуари
Потужність
Простота у користуванні
Конструкція
Обслуговування