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    Multigroom series 9000

    12-в-1, обличчя, голова та тіло

    MG9710/90
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Неперевершений стиль обличчя, волосся і тіла Неперевершений стиль обличчя, волосся і тіла Неперевершений стиль обличчя, волосся і тіла
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      Multigroom series 9000 12-в-1, обличчя, голова та тіло

      MG9710/90
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Multigroom series 9000

        Multigroom series 9000

        12-в-1, обличчя, голова та тіло

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Неперевершений стиль обличчя, волосся і тіла

        Серія Prestige: високоефективний набір для підстригання «12-в-1»

        • 12 інструментів
        • Металеві леза, які самі заточуються
        • До 120 хв роботи
        • Можливість використання у душі
        Металеві леза самі заточуються і мають тривалий термін служби

        Металеві леза самі заточуються і мають тривалий термін служби

        Металеві леза, які самі заточуються, мають неймовірно довгий термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили це першого дня.

        Унікальна технологія OneBlade

        Унікальна технологія OneBlade

        Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

        Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі, голові та тілі за допомогою 12 інструментів

        Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі, голові та тілі за допомогою 12 інструментів

        Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі, підстригає волосся на голові та голить волосся на тілі.

        Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

        Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

        Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.

        6 гребінців для підстригання волосся на обличчі, голові й тілі

        6 гребінців для підстригання волосся на обличчі, голові й тілі

        2 гребінці для щетини (1,2 мм), 1 регульований (3–7 мм), 2 гребінці для волосся (9,12 мм), 1 гребінець для тіла OneBlade (3 мм)

        Підрівнювання

        Підрівнювання

        Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

        Гоління

        Гоління

        Для комфортного гоління OneBlade не голить так близько до шкіри, як звичайне лезо. Можна легко голити волосся будь-якої довжини навіть проти його росту.

        Знімна захисна сітка для чутливих ділянок

        Знімна захисна сітка для чутливих ділянок

        Під’єднайте захисну сітку для додаткової безпеки на чутливих ділянках.

        Час роботи: до 120 хв. бездротового використання після заряджання

        Час роботи: до 120 хв. бездротового використання після заряджання

        Високоефективна літій-іонна батарея забезпечує до 120 хв. роботи після повного заряджання протягом 1 години. Швидке заряджання протягом 5 хвилин гарантує одне повноцінне підстригання волосся.

        Можна зручно використовувати в душі та споліскувати водою

        Можна зручно використовувати в душі та споліскувати водою

        Цей тример водонепроникний, що дозволяє зручно використовувати його в душі та легко чистити під краном.

        Надійність OneBlade

        Надійність OneBlade

        Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.

        Футляр для легкого зберігання та подорожей

        Футляр для легкого зберігання та подорожей

        Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.

        2 роки гарантії

        2 роки гарантії

        Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.

        Технічні характеристики

        • Створіть власний стиль

          Кількість інструментів
          12 інструментів
          Інструменти для моделювання
          • Тример для видалення волосся у носі й вухах
          • 3–7-мм регульований гребінець для бороди
          • 2 гребінці для щетини
          • 2 гребінці для волосся
          • Знімний гребінець для тіла
          • Знімна захисна сітка
          • Металевий тример
          • Додаткове лезо OneBlade
          • Ручка OneBlade
          Підстригання волосся на тілі/підстригання волосся/створення стилю обличчя
          • Довга борода
          • Коротка борода
          • Щетина
          • Чіткі лінії
          • Точне моделювання
          • Еспаньйолка

        • Система зрізання

          Ріжучий елемент
          Металеві леза, які самі заточуються
          Унікальна технологія OneBlade
          Так

        • Аксесуари

          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Ковпак для зберігання
          Футляр
          Футляр для зберігання

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          • 120 хвилин (Multigroom)
          • 60 хвилин (OneBlade)
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • Швидке заряджання за 5 хв. (Multigroom)
          • Повне заряджання за 4 години (OneBlade)
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В

        • Простота у користуванні

          Сухе та вологе використання
          Можливість використання у душі та легке чищення
          Дисплей
          • Індикатор зарядження
          • Індикатор низького заряду батареї
          Не потребує спеціального догляду
          Не потребує змащування

        • Конструкція

          Ручка
          Неслизька гумова поверхня ручки

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          • QP210, QP220, QP610, QP620
          • Заміняйте кожні 4 місяці*

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            Відгуки

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            • Кожне лезо можна використовувати до 4 місяців – для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.

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