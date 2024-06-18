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NA120/00
Смачні страви без зайвого клопоту
Страви хрусткі зовні й ніжні всередині. Унікальна технологія RapidAir заощаджує час та енергію і зберігає смак став. Просто встановіть час і температуру, щоб насолоджуватися смачними, корисними гарнірами та закусками менш ніж за 15 хвилин.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мультипіч серії 1000 на 4,2 л
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Тепер ви можете готувати смачну, здорову їжу практично без додавання олії.
Смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте тощо. Легко налаштовуйте час і температуру у 12 різних режимах приготування, включно зі швидким розігріванням, розморожуванням та дегідратацєю.
Відкрийте для себе тисячі безкоштовних рецептів і спеціальних налаштувань для вашої мультипечі. 93% користувачів стверджують, що HomeID полегшує приготування їжі.**
Заощаджуйте час на чищенні зі StarPlate з антипригарним покриттям і кришкою, яку можна мити в посудомийній машині.
Компактна конструкція ідеально підходить для будь-якої кухні – як великої, так і малої. У 4,2-літрову піч поміщається до 500 г картоплі фрі, 6 курячих гомілок або 500 г овочів.
Готуйте на 50% швидше та заощаджуйте до 70% електроенергії, використовуючи мультипіч Philips замість духовки***.
Хрустка скоринка ззовні та ніжна текстура всередині, з невеликою кількістю олії або взагалі без неї. Технологія RapidAir з унікальним дизайном starfish створює ідеальний потік повітря для швидкого та смачного приготування кожного разу.
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Обслуговування
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