Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Смачні страви без зайвого клопоту Смачні страви без зайвого клопоту Смачні страви без зайвого клопоту
      -{discount-value}

      Серія 1000 Мультипіч серії 1000 на 4,2 л

      NA120/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Смачні страви без зайвого клопоту

      Страви хрусткі зовні й ніжні всередині. Унікальна технологія RapidAir заощаджує час та енергію і зберігає смак став. Просто встановіть час і температуру, щоб насолоджуватися смачними, корисними гарнірами та закусками менш ніж за 15 хвилин.

      Переглянути усі переваги

      Серія 1000 Мультипіч серії 1000 на 4,2 л

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      Див. всі
      Серія 1000
      - {discount-value}

      Серія 1000

      Мультипіч серії 1000 на 4,2 л

      Усього:

      recurring payment

      Смачні страви без зайвого клопоту

      • Простота використання
      • Час і енергоефективність
      • Менше олії
      • Регульований час і температура
      Насолоджуйтеся здоровою їжею з до 90% меншим вмістом жиру*

      Насолоджуйтеся здоровою їжею з до 90% меншим вмістом жиру*

      Тепер ви можете готувати смачну, здорову їжу практично без додавання олії.

      12 способів приготування в одному зручному приладі

      12 способів приготування в одному зручному приладі

      Смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте тощо. Легко налаштовуйте час і температуру у 12 різних режимах приготування, включно зі швидким розігріванням, розморожуванням та дегідратацєю.

      Смачні рецепти спеціально для вашої мультипечі в HomeID

      Смачні рецепти спеціально для вашої мультипечі в HomeID

      Відкрийте для себе тисячі безкоштовних рецептів і спеціальних налаштувань для вашої мультипечі. 93% користувачів стверджують, що HomeID полегшує приготування їжі.**

      Швидке та легке чищення

      Швидке та легке чищення

      Заощаджуйте час на чищенні зі StarPlate з антипригарним покриттям і кришкою, яку можна мити в посудомийній машині.

      Об’єм 4,2 л для легкого приготування гарнірів і закусок

      Об’єм 4,2 л для легкого приготування гарнірів і закусок

      Компактна конструкція ідеально підходить для будь-якої кухні – як великої, так і малої. У 4,2-літрову піч поміщається до 500 г картоплі фрі, 6 курячих гомілок або 500 г овочів.

      Заощаджуйте час і зменшуйте рахунки за електроенергію

      Заощаджуйте час і зменшуйте рахунки за електроенергію

      Готуйте на 50% швидше та заощаджуйте до 70% електроенергії, використовуючи мультипіч Philips замість духовки***.

      Смачна хрустка скоринка завдяки технології RapidAir

      Смачна хрустка скоринка завдяки технології RapidAir

      Хрустка скоринка ззовні та ніжна текстура всередині, з невеликою кількістю олії або взагалі без неї. Технологія RapidAir з унікальним дизайном starfish створює ідеальний потік повітря для швидкого та смачного приготування кожного разу.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Сумісність виробу

        Підтримувана сумісність
        HD9925, HD9926, HD9904

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  V
        Потужність
        1500  W
        Довжина шнура
        0,8  m
        Частота
        50–60  Hz
        Миттєве увімкнення/без попереднього нагрівання
        Так

      • Вага та розміри

        Вага пристрою
        4,2  kg
        Розміри виробу (Д x Ш x В)
        368 x 273 x 293 мм

      • Загальні технічні характеристики

        Неслизька основа
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Контроль температури
        80–200°C
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Так
        Характеристики виробу
        Аналоговий
        Технологія
        Технологія Rapid Air
        Регулятор часу
        До 60 хвилин
        Антипригарне покриття
        Так
        Зручна ручка
        Так
        Спосіб приготування
        • Смаження
        • Запікання
        • Гриль
        • Випічка
        • Приготування в одній каструлі
        • Смаження з перемішуванням
        • Пасерування
        • Приготування замороженої їжі
        • Розігрівання
        • Розморожування
        • Висушування
        • Приготування тостів
        Внутрішнє покриття без вмісту бісфенолу А
        Так

      • Конструкція та покриття

        Колір (кольори)
        Чорний

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • * Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.
      • ** Опитування серед користувачів HomeID, 6000 респондентів, 2021 рік.
      • *** Середні відсоткові значення на основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипечей Philips; приготування однієї курячої грудки (у режимі AF 160°C без попереднього нагрівання) або філе лосося (у режимі AF 200°C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.