Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Новинка
NX1111/00
Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
Готуйте улюблені страви з набором для випічки, розробленим для вашої мультипечі Philips. Ідеально підходить для тортів, хліба, запіканок, кексів та багато іншого!
Ідеально підходить для випічки та приготування
Включає 7 форм для кексів
Можна мити в посудомийній машині
Керамічне покриття без PFAS
Підтримка та поради в безкоштовному додатку HomeID
Легко відкривайте нові способи використання мультипечі з набором для випічки Philips, ідеальним для десертів та різноманітних страв.
Виготовлені з силікону без запаху, наші стильні формочки для кексів завжди полегшують випічку та багаторазове використання.
Наше покриття нового покоління без PFAS*: антипригарне, міцне, стійке до подряпин і легке в догляді.
Відгуки
Поверхні для приготування/підготовки їжі, виготовлені без PFAS
Усі [x] в кінці коду продукту є змінними.