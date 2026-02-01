КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips
  • Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips

Новинка

Набір для випічки Philips AirfryerAirfryers Accessories

NX1111/00

Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips

Готуйте улюблені страви з набором для випічки, розробленим для вашої мультипечі Philips. Ідеально підходить для тортів, хліба, запіканок, кексів та багато іншого!

Переглянути всі переваги
Сумісні продукти
Серія 1000

Серія 1000
Мультипіч серії 1000 на 4,2 л

NA120/00

Серія 1000

Серія 1000
Мультипіч серії 1000 на 3,2 л

NA110/00

Серія 2000

Серія 2000
Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

NA220/00

Серія 2000

Серія 2000
Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

NA221/00

Серія 2000

Серія 2000
Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

NA229/00

Аксесуари, розроблені для вашої мультипечі

Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips

  • Ідеально підходить для випічки та приготування

  • Включає 7 форм для кексів

  • Можна мити в посудомийній машині

  • Керамічне покриття без PFAS

  • Підтримка та поради в безкоштовному додатку HomeID

Ідеально підходить для випічки та приготування їжі

Ідеально підходить для випічки та приготування їжі

Легко відкривайте нові способи використання мультипечі з набором для випічки Philips, ідеальним для десертів та різноманітних страв.

7 силіконових формочок для різних страв

7 силіконових формочок для різних страв

Виготовлені з силікону без запаху, наші стильні формочки для кексів завжди полегшують випічку та багаторазове використання.

Керамічне покриття без PFAS

Керамічне покриття без PFAS

Наше покриття нового покоління без PFAS*: антипригарне, міцне, стійке до подряпин і легке в догляді.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Поверхні для приготування/підготовки їжі, виготовлені без PFAS

  2. Усі [x] в кінці коду продукту є змінними.