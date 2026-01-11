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Розширена гарантія 3 роки
NA229/00
Простота використання
Час і енергоефективність
Менше олії
Perfectly-sized
Гаряче повітря дозволяє готувати ваші улюблені страви з використанням на 90% менше жиру без жодної шкоди для смаку.
Смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте тощо. Установіть час і температуру вручну або скористайтеся стандартними функціями 13 різних режимів приготування, включно із розігріванням, розморожуванням та зберіганням тепла.
Простий і зручний сенсорний екран підтримує 9 стандартних режимів: заморожена картопля фрі, свіжа картопля фрі, курячі гомілки, м’ясо, риба, сніданок, овочі, пиріг та зберігання тепла.
3.0
з 5
2
Відгуки
Zirka20093
11/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Девайс чудовий, користуємось щодня
Дуже гарна мультипіч, стала незамінним помічником на кухні
Плюси
255
Мінуси
0
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Dahka14
09/11/2025
Україна
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції, але май же одразу зламав
Після використання 4 рази прилад припинив працювати як потрібно. Здали в ремонт за гарантією тепер чекаємо бо запчастина буде через 3-4 тижні. Сказати що розчаровані то не сказати нічого.
Цей відгук про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Цей відгук про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.
Опитування серед користувачів HomeID, 6000 респондентів, 2021 рік.
Середні відсоткові значення на основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипечей Philips; приготування однієї курячої грудки (у режимі AF 160°C без попереднього нагрівання) або філе лосося (у режимі AF 200°C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A.