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Усі серії

  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль
  • Готуйте смачні страви без зусиль

Серія 2000Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

NA229/00

3
| (2) Відгуки
Готуйте смачні страви без зусиль
Страви хрусткі зовні й ніжні всередині. Унікальна технологія RapidAir заощаджує час та енергію і зберігає смак став. Ви можете користуватися 13 різними способами приготування натисненням кнопки, щоб насолоджуватися корисними гарнірами й закусками менш ніж за 15 хвилин.
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Готуйте смачні страви без зусиль

  • Простота використання

  • Час і енергоефективність

  • Менше олії

  • Perfectly-sized

Насолоджуйтеся здоровою їжею з до 90% меншим вмістом жиру*

Насолоджуйтеся здоровою їжею з до 90% меншим вмістом жиру*

Гаряче повітря дозволяє готувати ваші улюблені страви з використанням на 90% менше жиру без жодної шкоди для смаку.

13 різних режимів приготування одним натисненням кнопки

13 різних режимів приготування одним натисненням кнопки

Смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте тощо. Установіть час і температуру вручну або скористайтеся стандартними функціями 13 різних режимів приготування, включно із розігріванням, розморожуванням та зберіганням тепла.

Сенсорний екран для зручного керування

Сенсорний екран для зручного керування

Простий і зручний сенсорний екран підтримує 9 стандартних режимів: заморожена картопля фрі, свіжа картопля фрі, курячі гомілки, м’ясо, риба, сніданок, овочі, пиріг та зберігання тепла.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

2

Відгуки

4
3
2

11/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Девайс чудовий, користуємось щодня

Дуже гарна мультипіч, стала незамінним помічником на кухні

Плюси

255

Мінуси

0

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

09/11/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції, але май же одразу зламав

Після використання 4 рази прилад припинив працювати як потрібно. Здали в ремонт за гарантією тепер чекаємо бо запчастина буде через 3-4 тижні. Сказати що розчаровані то не сказати нічого.

Цей відгук про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

Цей відгук про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

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      Примітки

      1. Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.

      2. Опитування серед користувачів HomeID, 6000 респондентів, 2021 рік.

      3. Середні відсоткові значення на основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипечей Philips; приготування однієї курячої грудки (у режимі AF 160°C без попереднього нагрівання) або філе лосося (у режимі AF 200°C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A.