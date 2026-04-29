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NA229/00
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Заява про відповідність ЄС
Important Information Manual NA110 NA120 NA130 NA210 NA220 NA229 NA230
Всі (8)
З мультипечі Philips виходить запах пластмаси
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Скільки їжі можна приготувати в мультипечі Philips?
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
З мультипечі Philips виходить білий дим
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