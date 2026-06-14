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  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
  • Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі

Мультипіч Philips серії 5000Airfryer

NA565/02

4.8
| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі
Мультипіч Megabasket адаптується до ваших потреб з одним надвеликим кошиком (~10 л) або двома кошиками (3 л + 6 л). Готуйте на парі з обсмажуванням, просто на парі або у мультипечі для соковитих, ніжних, хрустких результатів. Від недільних запечених страв до яскравих овочів. Ідеальні сімейні страви щоразу.
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Більше текстур, нові смаки, легше чищення

Гнучкий Megabasket для пари, обсмажування чи мультипечі

  • Легко перемикайтеся з 1 Megabasket на 2 кошики

  • Універсальна мультипіч. Тепер із функціями приготування на парі з обсмажуванням та на парі

  • Легке очищення з автоматичною функцією SteamClean

  • Інструкції та підтримка з безкоштовним додатком HomeID

Гнучкий кошик, що адаптується до будь-якої нагоди

Гнучкий кошик, що адаптується до будь-якої нагоди

Чи то тиха вечеря на двох, чи то обід для всієї родини – ви завжди готові. Готуйте у двох окремих кошиках на 3 л і 6 л для щоденної зручності або об'єднайте їх в один величезний Megabasket об'ємом близько 10 л для найважливіших страв – достатньо великий для 2,5 кг картоплі фрі, 1,9 кг реберець або цілої курки. Використовуйте режими Steamfry, Steam або Airfry одночасно для ідеальної текстури щоразу.

Відкрийте нові текстури з потужністю Steamfry

Відкрийте нові текстури з потужністю Steamfry

Пара та гаряче повітря працюють разом, щоб досягти результатів, які виходять за межі хрусткості – зберігають вологу, підвищують ніжність і створюють текстуру, яка одночасно соковита та золотиста, даруючи вам найкраще з обох світів. Ідеально для золотистої піци, хрусткого хліба, соковитої курки та запечених овочів у вашій мультипечі з функцією пари.

Збережіть поживні речовини з парою

Збережіть поживні речовини з парою

Технологія Steam зберігає до 93% поживних речовин*, створюючи шовковисту, ніжну текстуру, що тане в роті. Від пухких пельменів до ідеально приготованого на парі лосося, овочів, які залишаються яскравими, та білків, які залишаються неймовірно соковитими. Здорове приготування їжі, яке має чудовий смак і подобається друзям і родині.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

14/06/2026

Lietuva

Lietuva

puikus prietaisas!

Labai patinka karsto oro ir garu gruzdintuve, talpus stalcius, garu funkcija tiesiog tobula, mesyte iskepa labai sultinga.

Плюси

yra garu funkcija, labai talpus stalcius

Мінуси

nera trukumu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-06-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-06-01

12/06/2026

Lietuva

Lietuva

Ypač talpi

Ypatingai talpi gruzdintuvė. Vienu metu galima kepti daug maisto. Viskas gaunasi tobulai skaniai ir sveikuoliškai, turi labai daug funcijų, galima pasigaminti fantastiškus patiekalus, pvz net bao bandeles.

Плюси

Talpi, garai

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-03

11/06/2026

Lietuva

Lietuva

labai patinka garu funkcija

puiki gruzdintuve, garu funkcija labai pasiteisino - mesyte gaunasi sultinga. Orkaites isvis nenaudojam po gruzdintuves isigijomo.

Плюси

labai talpi, grazus dizainas

Мінуси

nera

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-29

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      Примітки

      1. Зовнішнє лабораторне вимірювання, засноване на показнику збереження вітаміну C порівняно з необсмаженими суцвіттями броколі.

      2. Для оптимальних результатів використовуйте функцію очищення парою у великому кошику протягом 15 хвилин після кожного використання.

      3. Порівняно з картоплею фрі, приготовленою у звичайній фритюрниці, *проти мультипечей Philips із технологією Rapid Air.

      4. Дозволяється використовувати лише скляний, алюмінієвий, керамічний або посуд із нержавіючої сталі як контейнер для підігріву.

      5. Кількість рецептів може відрізнятися залежно від країни.

      6. Внутрішнє лабораторне вимірювання NA56x із лососем порівняно з використанням печі класу А. Результати можуть відрізнятися залежно від рецепту.