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Легко перемикайтеся з 1 Megabasket на 2 кошики
Універсальна мультипіч. Тепер із функціями приготування на парі з обсмажуванням та на парі
Легке очищення з автоматичною функцією SteamClean
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Чи то тиха вечеря на двох, чи то обід для всієї родини – ви завжди готові. Готуйте у двох окремих кошиках на 3 л і 6 л для щоденної зручності або об'єднайте їх в один величезний Megabasket об'ємом близько 10 л для найважливіших страв – достатньо великий для 2,5 кг картоплі фрі, 1,9 кг реберець або цілої курки. Використовуйте режими Steamfry, Steam або Airfry одночасно для ідеальної текстури щоразу.
Пара та гаряче повітря працюють разом, щоб досягти результатів, які виходять за межі хрусткості – зберігають вологу, підвищують ніжність і створюють текстуру, яка одночасно соковита та золотиста, даруючи вам найкраще з обох світів. Ідеально для золотистої піци, хрусткого хліба, соковитої курки та запечених овочів у вашій мультипечі з функцією пари.
Технологія Steam зберігає до 93% поживних речовин*, створюючи шовковисту, ніжну текстуру, що тане в роті. Від пухких пельменів до ідеально приготованого на парі лосося, овочів, які залишаються яскравими, та білків, які залишаються неймовірно соковитими. Здорове приготування їжі, яке має чудовий смак і подобається друзям і родині.
4.8
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
katinas123
14/06/2026
Lietuva
puikus prietaisas!
Labai patinka karsto oro ir garu gruzdintuve, talpus stalcius, garu funkcija tiesiog tobula, mesyte iskepa labai sultinga.
Плюси
yra garu funkcija, labai talpus stalcius
Мінуси
nera trukumu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-06-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-06-01
Dobiliukas
12/06/2026
Lietuva
Ypač talpi
Ypatingai talpi gruzdintuvė. Vienu metu galima kepti daug maisto. Viskas gaunasi tobulai skaniai ir sveikuoliškai, turi labai daug funcijų, galima pasigaminti fantastiškus patiekalus, pvz net bao bandeles.
Плюси
Talpi, garai
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-03
Gucis123
11/06/2026
Lietuva
labai patinka garu funkcija
puiki gruzdintuve, garu funkcija labai pasiteisino - mesyte gaunasi sultinga. Orkaites isvis nenaudojam po gruzdintuves isigijomo.
Плюси
labai talpi, grazus dizainas
Мінуси
nera
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-29
Зовнішнє лабораторне вимірювання, засноване на показнику збереження вітаміну C порівняно з необсмаженими суцвіттями броколі.
Для оптимальних результатів використовуйте функцію очищення парою у великому кошику протягом 15 хвилин після кожного використання.
Порівняно з картоплею фрі, приготовленою у звичайній фритюрниці, *проти мультипечей Philips із технологією Rapid Air.
Дозволяється використовувати лише скляний, алюмінієвий, керамічний або посуд із нержавіючої сталі як контейнер для підігріву.
Кількість рецептів може відрізнятися залежно від країни.
Внутрішнє лабораторне вимірювання NA56x із лососем порівняно з використанням печі класу А. Результати можуть відрізнятися залежно від рецепту.