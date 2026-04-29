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Мультипіч Philips серії 5000 Airfryer
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NA565/02
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Всі (12)
З мультипечі Philips виходить запах пластмаси
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Аксесуар для мультипечі на 6,2 лНабір для гриля
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося
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