КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Мультипіч Philips серії 5000 Airfryer

Підтримка

Мультипіч Philips серії 5000Airfryer

NA565/02

Мультипіч Philips серії 5000 Airfryer

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 122.9 kB
  • 1 August 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF файл, 197.6 kB
  • 31 July 2026

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

Усунення несправностей

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти