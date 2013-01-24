Жодного пощипування
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жодного пощипування
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги
Жодного пощипування
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жодного пощипування
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги
Ріжучий блок із революційною технологією ProtecTube захищено надтонкою сіткою із заокругленими краями для запобігання подразненню шкіри. Крім того, ріжучий блок створено для запобігання потраплянню волосків між двох лез, що рухаються незалежно одне від одного, для уникнення пощипування.
Тример для носа Philips створено так, щоб він утворював ідеальний кут для легкого доступу до волосся у вусі, носі, а також для використання на бровах. За допомогою тримера для носа Philips можна ефективно видалити все небажане волосся.
Ріжучий блок та сітка мають надзвичайно точні та гострі мікропрорізи для швидкого й ефективного зрізання усього волосся.
Тример і гребінці легко мити під проточною водою.
У м’якому футлярі: батарея AA та 2 гребінці для брів.
М’яка гумова ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.
Використовуйте 3- або 5-мм гребінці для брів для підстригання або моделювання волосся до однакової довжини.
Тример із живленням від батареї AA готовий до використання відразу.
Взагалі не потребує змащування для легкого догляду.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Тример має 2-річну гарантію.
Система зрізання
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування