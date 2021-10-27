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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Жодного пощипування
Система захисту, ідеальний кут
Можна мити повністю, батарея AA
2 гребінці для брів, футляр
Ріжучий блок із революційною технологією ProtecTube захищено надтонкою сіткою із заокругленими краями для запобігання подразненню шкіри. Крім того, ріжучий блок створено для запобігання потраплянню волосків між двох лез, що рухаються незалежно одне від одного, для уникнення пощипування.
Тример для носа Philips створено так, щоб він утворював ідеальний кут для легкого доступу до волосся у вусі, носі, а також для використання на бровах. За допомогою тримера для носа Philips можна ефективно видалити все небажане волосся.
Ріжучий блок та сітка мають надзвичайно точні та гострі мікропрорізи для швидкого й ефективного зрізання усього волосся.
4.6
з 5
234
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
slavkospi
27/10/2021
Україна
Классная вещь!!!
Не представляю как я раньше жил без этого прибора, у меня есть с чем сравнивать до этого купил китайскую подделку неизвестного производителя за 100 griven, проработала 2 раза на третий сломался. На этот же прибор не нарадуюсь работает superstar. Рекомендую всем не пожалеете!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів
26/10/2021
Україна
Отличный тример!
Удобный прибор. Муж использует для бровей, носа. За два года никаких нареканий. Батарейку пока не меняли. Насадки отличные. Храним в сумочке, которую легко можно повесить в ванной. Удобно то , что можно мыть прямо под краном.
Плюси
работа от батарейки, компактный прибор, подходящие насадки, можно мыть под краном
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів
voronel
26/10/2021
Україна
Супер-прилад!
Прилад дуже чудовий! Зручний та доступний у експлуатації, компактний у зберіганні та перевезенні, дуже лагідний у використанні. Завжди сприяє красоті, комфорту та чудовому вигляду користувача.
Плюси
Доступність та легкість у експлуатації
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів