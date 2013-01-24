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Nose trimmer series 3000

Зручний тример для носа, вух і брів

NT3160/10
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Жодного пощипування Жодного пощипування Жодного пощипування
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    Nose trimmer series 3000 Зручний тример для носа, вух і брів

    NT3160/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Жодного пощипування

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги

    Nose trimmer series 3000 Зручний тример для носа, вух і брів

    Жодного пощипування

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги

    Жодного пощипування

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги

    Nose trimmer series 3000 Зручний тример для носа, вух і брів

    Жодного пощипування

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги

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      Жодного пощипування

      Швидке і безпечне підстригання брів, волосся у носі й вухах

      • Жодного пощипування
      • Система захисту, ідеальний кут
      • Можна мити повністю, батарея AA
      • 2 гребінці для брів, футляр
      Вдосконалена система захисту захищає від пощипування і порізів

      Вдосконалена система захисту захищає від пощипування і порізів

      Ріжучий блок із революційною технологією ProtecTube захищено надтонкою сіткою із заокругленими краями для запобігання подразненню шкіри. Крім того, ріжучий блок створено для запобігання потраплянню волосків між двох лез, що рухаються незалежно одне від одного, для уникнення пощипування.

      Легкий доступ до волосся у вухах або носі

      Легкий доступ до волосся у вухах або носі

      Тример для носа Philips створено так, щоб він утворював ідеальний кут для легкого доступу до волосся у вусі, носі, а також для використання на бровах. За допомогою тримера для носа Philips можна ефективно видалити все небажане волосся.

      Надзвичайно точні та гострі мікропрорізи

      Надзвичайно точні та гострі мікропрорізи

      Ріжучий блок та сітка мають надзвичайно точні та гострі мікропрорізи для швидкого й ефективного зрізання усього волосся.

      Можна мити повністю

      Можна мити повністю

      Тример і гребінці легко мити під проточною водою.

      Легке зберігання усіх аксесуарів

      Легке зберігання усіх аксесуарів

      У м’якому футлярі: батарея AA та 2 гребінці для брів.

      Легко тримати та контролювати, навіть за вологого використання

      Легко тримати та контролювати, навіть за вологого використання

      М’яка гумова ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.

      2 гребінці для моделювання брів

      2 гребінці для моделювання брів

      Використовуйте 3- або 5-мм гребінці для брів для підстригання або моделювання волосся до однакової довжини.

      У комплекті батарея AA

      У комплекті батарея AA

      Тример із живленням від батареї AA готовий до використання відразу.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Взагалі не потребує змащування для легкого догляду.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Тример має 2-річну гарантію.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока тримера для носа
        21 мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
        3
        2 гребінці для брів
        3 та 5 мм

      • Аксесуари

        Футляр
        Так

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Чищення
        Можна мити повністю

      • Конструкція

        Колір
        Чорний та сірий
        Покриття корпусу
        Сріблястий лакований та гума
        Ручка
        М’яка гумова ручка

      • Потужність

        Живлення
        Батарея AA

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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