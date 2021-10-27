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  • Жодного пощипування
  • Жодного пощипування
  • Жодного пощипування
  • Жодного пощипування
  • Жодного пощипування
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  • Жодного пощипування
  • Жодного пощипування
  • Жодного пощипування
  • Жодного пощипування

Більше не доступний

Nose trimmer series 3000Зручний тример для носа, вух і брів

NT3160/10

4.6
| (234) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Жодного пощипування
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 3000 лагідно видаляє небажане волосся у носі, вухах та на бровах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування.
Переглянути всі переваги

Швидке і безпечне підстригання брів, волосся у носі й вухах

Жодного пощипування

  • Жодного пощипування

  • Система захисту, ідеальний кут

  • Можна мити повністю, батарея AA

  • 2 гребінці для брів, футляр

Вдосконалена система захисту захищає від пощипування і порізів

Вдосконалена система захисту захищає від пощипування і порізів

Ріжучий блок із революційною технологією ProtecTube захищено надтонкою сіткою із заокругленими краями для запобігання подразненню шкіри. Крім того, ріжучий блок створено для запобігання потраплянню волосків між двох лез, що рухаються незалежно одне від одного, для уникнення пощипування.

Легкий доступ до волосся у вухах або носі

Тример для носа Philips створено так, щоб він утворював ідеальний кут для легкого доступу до волосся у вусі, носі, а також для використання на бровах. За допомогою тримера для носа Philips можна ефективно видалити все небажане волосся.

Надзвичайно точні та гострі мікропрорізи

Надзвичайно точні та гострі мікропрорізи

Ріжучий блок та сітка мають надзвичайно точні та гострі мікропрорізи для швидкого й ефективного зрізання усього волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

234

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

27/10/2021

Україна

Україна

Классная вещь!!!

Не представляю как я раньше жил без этого прибора, у меня есть с чем сравнивать до этого купил китайскую подделку неизвестного производителя за 100 griven, проработала 2 раза на третий сломался. На этот же прибор не нарадуюсь работает superstar. Рекомендую всем не пожалеете!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

26/10/2021

Україна

Україна

Отличный тример!

Удобный прибор. Муж использует для бровей, носа. За два года никаких нареканий. Батарейку пока не меняли. Насадки отличные. Храним в сумочке, которую легко можно повесить в ванной. Удобно то , что можно мыть прямо под краном.

Плюси

работа от батарейки, компактный прибор, подходящие насадки, можно мыть под краном

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

26/10/2021

Україна

Україна

Супер-прилад!

Прилад дуже чудовий! Зручний та доступний у експлуатації, компактний у зберіганні та перевезенні, дуже лагідний у використанні. Завжди сприяє красоті, комфорту та чудовому вигляду користувача.

Плюси

Доступність та легкість у експлуатації

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

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