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Усі серії

  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
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  • Альтернативна фотографія виробу
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Новинка

Набір для випічки Philips AirfryerAirfryers Accessories

NX1131/00

Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips

Готуйте улюблені страви з набором для випічки, розробленим для вашої мультипечі Philips. Ідеально підходить для тортів, хліба, запіканок, кексів та багато іншого!

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Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

NA231/00

Аксесуари, розроблені для вашої мультипечі

Набір для випічки — аксесуар для мультипечі Philips

  • Ідеально підходить для випічки та приготування

  • Включає 9 формочок для кексів

  • Можна мити в посудомийній машині

  • Керамічне покриття без PFAS

  • Підтримка та поради у безкоштовному додатку HomeID

Ідеально підходить для випічки та приготування їжі

Ідеально підходить для випічки та приготування їжі

Легко відкривайте нові способи використання вашої мультипечі з набором для випічки Philips, ідеальним для десертів і різноманітних несолодких страв.

9 силіконових формочок для різних страв

9 силіконових формочок для різних страв

Виготовлені з силікону без запаху, наші стильні формочки для кексів завжди полегшують випічку, насолоду та повторне використання.

Керамічне покриття без PFAS

Керамічне покриття без PFAS

Наше покриття нового покоління не містить PFAS*: антипригарне, міцне, стійке до подряпин і легке в очищенні.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Поверхні для приготування/підготовки їжі, виготовлені без PFAS

  2. Усі [x] в кінці коду продукту є змінними.