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      Смачна хрустка скоринка завдяки технології RapidAir

      Смачна хрустка скоринка завдяки технології RapidAir

      Хрустка скоринка ззовні та ніжна текстура всередині, з невеликою кількістю олії або взагалі без неї. Технологія RapidAir з унікальним дизайном starfish створює ідеальний потік повітря для швидкого та смачного приготування кожного разу.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Миттєве увімкнення/без попереднього нагрівання
        Так
        Інтерфейс
        Цифровий
        Кнопка попередньо встановленого налаштування
        Так

      • Загальні технічні характеристики

        Неслизька основа
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Контроль температури
        60–200°C
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Так
        Характеристики виробу
        Вікно
        Вбудований перемикач «увімк./вимк.»
        Так
        Технологія
        Технологія Rapid Air
        Перемикач «увімк./вимк.»
        Так
        Регулятор часу
        До 60 хвилин
        Антипригарне покриття
        Так
        Цифровий інтерфейс із сенсорним екраном
        Попередньо налаштована функція приготування
        Спосіб приготування
        • Смаження
        • Запікання
        • Гриль
        • Випічка
        • Приготування в одній каструлі
        • Смаження з перемішуванням
        • Пасерування
        • Приготування замороженої їжі
        • Розігрівання
        • Розморожування
        • Висушування
        • Приготування тостів
        • Збереження тепла
        Внутрішнє покриття без вмісту бісфенолу А
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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