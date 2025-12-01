NA547/07
Смажте, грилюйте, випікайте... і готуйте на парі!
Насолоджуйтеся всім: від м'яких, як хмаринки, булочок бао, золотистої хрусткої курки до апетитного лосося. Відкрийте світ нових текстур із мультипіччю Philips серії 5000 з функцією пари.Переглянути усі переваги
Пухкі вареники, ніжні овочі та ароматна риба – все це можна приготувати в нашій мультипечі з функцією пари. Вона додає ідеальну кількість пари, не перезволожуючи страви, зберігаючи до 87% поживних речовин.
Тепер ви можете отримати найкраще з обох світів. Смажте та готуйте на парі одночасно для золотистої скоринки зовні та соковитої ніжності всередині. Ідеально підходить для золотистих булочок з корицею, хрусткого хліба, соковитої курки та овочів на новому рівні. Більше жодного пригорання чи недоготування.
Жир, що накопичується в кошику, пом'якшується та легше видаляється завдяки нашій автоматичній функції SteamClean.
Незалежно від того, чи у вас вільна лише одна рука, чи потрібен швидкий доступ під час приготування, наша запатентована технологія EasySlide Rail полегшує перевірку, струшування чи додавання інгредієнтів. Розроблена для максимальної зручності та безпеки, ковзна система рухається плавно та надійно, забезпечуючи вертикальне та стабільне положення кошика на рейках. Порівняно з розміщенням гарячого кошика на стільниці, це зменшує ризик опіків, створюючи безпечніший і зручніший процес приготування.
Більше ніякого пригорання чи недоготування. Технологія RapidAir Plus з унікальним дизайном у формі зірки дозволяє гарячому повітрю циркулювати швидше навколо та крізь інгредієнти***, забезпечуючи рівномірне приготування щоразу з використанням до 90% менше жиру.*
Готує до 1,4 кг овочів, 10 курячих ніжок, 6 філе лосося або 9 мафінів.
Більше жодних здогадок: спостерігайте за процесом приготування через віконце та бачте, коли страва готова ідеально.
Наше покриття нового покоління не містить PFAS: антипригарне, міцне, стійке до подряпин та легке в очищенні.
Відкрийте 21 спосіб приготування: від випікання та грилю до приготування на парі та розігрівання. Налаштування температури від 40 °C та часу до 24 годин для сушіння та ферментації.
Понад 10 000 смачних рецептів, спеціально для вашої мультипечі, з простими покроковими інструкціями *****
Коли приготування на парі не потрібне, просто зніміть резервуар, щоб заощадити місце на вашій стільниці.
Готуйте до 50% швидше та заощаджуйте до 70% енергії, використовуючи парову мультипіч Philips замість духовки.**
Жодних гучних відволікань — насолоджуйтесь розмовою чи музикою, поки мультипіч готує на парі, грилі та випікає.
