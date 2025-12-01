      Мультипіч Philips 5000 з парою, 7,2 л Airfryers

      NA547/07

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Смажте, грилюйте, випікайте... і готуйте на парі!

      Насолоджуйтеся всім: від м'яких, як хмаринки, булочок бао, золотистої хрусткої курки до апетитного лосося. Відкрийте світ нових текстур із мультипіччю Philips серії 5000 з функцією пари.

      Смажте, грилюйте, випікайте... і готуйте на парі!

      Готуйте на парі, смажте або спробуйте обидва режими одночасно!

      • Технологія пари для збереження більшої кількості поживних речовин
      • Функція парового смаження для ідеальної хрусткості та соковитості
      • Автоматична функція SteamClean для легкого очищення
      • Преміальна рейка для легкого висування
      • Технологія RapidAir Plus для рівномірно приготованих страв щоразу
      Пара створює ідеально ніжну текстуру

      Пухкі вареники, ніжні овочі та ароматна риба – все це можна приготувати в нашій мультипечі з функцією пари. Вона додає ідеальну кількість пари, не перезволожуючи страви, зберігаючи до 87% поживних речовин.

      Хрустке зовні, соковите всередині – сила функції Steamfry

      Тепер ви можете отримати найкраще з обох світів. Смажте та готуйте на парі одночасно для золотистої скоринки зовні та соковитої ніжності всередині. Ідеально підходить для золотистих булочок з корицею, хрусткого хліба, соковитої курки та овочів на новому рівні. Більше жодного пригорання чи недоготування.

      Легке очищення

      Жир, що накопичується в кошику, пом'якшується та легше видаляється завдяки нашій автоматичній функції SteamClean.

      EasySlide Rail для безпечнішого та легшого висування кошика

      Незалежно від того, чи у вас вільна лише одна рука, чи потрібен швидкий доступ під час приготування, наша запатентована технологія EasySlide Rail полегшує перевірку, струшування чи додавання інгредієнтів. Розроблена для максимальної зручності та безпеки, ковзна система рухається плавно та надійно, забезпечуючи вертикальне та стабільне положення кошика на рейках. Порівняно з розміщенням гарячого кошика на стільниці, це зменшує ризик опіків, створюючи безпечніший і зручніший процес приготування.

      Готуйте швидше, завжди з ідеальним результатом

      Більше ніякого пригорання чи недоготування. Технологія RapidAir Plus з унікальним дизайном у формі зірки дозволяє гарячому повітрю циркулювати швидше навколо та крізь інгредієнти***, забезпечуючи рівномірне приготування щоразу з використанням до 90% менше жиру.*

      Саме той розмір для ваших щоденних потреб

      Готує до 1,4 кг овочів, 10 курячих ніжок, 6 філе лосося або 9 мафінів.

      Не потрібно виймати кошик, щоб перевірити їжу!

      Більше жодних здогадок: спостерігайте за процесом приготування через віконце та бачте, коли страва готова ідеально.

      Керамічне покриття

      Наше покриття нового покоління не містить PFAS: антипригарне, міцне, стійке до подряпин та легке в очищенні.

      Цілий новий світ різноманіття

      Відкрийте 21 спосіб приготування: від випікання та грилю до приготування на парі та розігрівання. Налаштування температури від 40 °C та часу до 24 годин для сушіння та ферментації.

      Безмежне натхнення з додатком HomeID

      Понад 10 000 смачних рецептів, спеціально для вашої мультипечі, з простими покроковими інструкціями *****

      Економія місця зі знімним резервуаром для води

      Коли приготування на парі не потрібне, просто зніміть резервуар, щоб заощадити місце на вашій стільниці.

      Готуйте швидше, економте час та енергію

      Готуйте до 50% швидше та заощаджуйте до 70% енергії, використовуючи парову мультипіч Philips замість духовки.**

      Тиха робота

      Жодних гучних відволікань — насолоджуйтесь розмовою чи музикою, поки мультипіч готує на парі, грилі та випікає.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000 Вт
        Напруга
        220–240 В
        Частота
        50 Гц
        Кількість в упаковці
        1
        Виріб із батареєю
        Ні

      • Загальні технічні характеристики

        Первинний матеріал
        Метал
        Вторинний матеріал
        Пластик
        Колір
        Золотий
        Ємність
        7,2 л
        Термостійкість
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Прозора кришка
        Так
        Інтерфейс
        Цифровий
        Довжина шнура
        1 м
        Зберігання шнура
        Ні
        Функція збереження тепла
        Так
        Програми
        12
        Способи приготування
        Смаження, запікання, гриль, випічка, приготування цілісної страви, обсмаження (вок), соте, приготування замороженої їжі, розігрівання, розморожування, сушіння, тостування, підтримання тепла, тушкування, ферментація, конфі, приготування на парі
        Кількість кошиків
        1
        Знімний кошик
        Так
        Часовий діапазон
        0 хв – 24 години
        Діапазон температури
        40–200 °C
        Дистанційне керування
        Ні
        Технологія
        RapidAir Plus
        Вбудований перемикач «увімк./вимк.»
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Термостат із можливістю регулювання
        Так
        Індикатор живлення
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Індикатор температури
        Так
        Корпус Coolwall
        Так
        Максимальна температура (°C)
        200 °C
        Супутні аксесуари 1
        Набір для гриля
        Супутні аксесуари 2
        Набір для випікання
        Керамічне покриття
        Так
        Гарантія
        2 роки
        Одинарний або подвійний кошик
        Одинарний кошик
        Під'єднання
        Ні

      • Вага та розміри

        Довжина виробу
        457 мм
        Ширина виробу
        334 мм
        Висота виробу
        320 мм
        Вага виробу
        8,9 кг
        Розміри виробу
        457×334×320 мм
        Довжина упаковки
        520 мм
        Ширина упаковки
        372 мм
        Висота упаковки
        370 мм
        Вага упаковки
        2,2 кг
        Розміри упаковки
        520×372×370 мм

      • Довговічність

        Футляр
        Ековідповідальна упаковка
        Вручну
        100% підлягає переробці

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • *Порівняно з картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці
      • **За даними внутрішніх лабораторних вимірювань, мультипечі Philips; приготування курячої грудки (160 °C без попереднього нагрівання) або філе лосося (200 °C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу А. Точні відсотки можуть відрізнятися залежно від продукту.
      • ***порівняно з мультипечами Philips із технологією RapidAir
      • ****Зовнішні лабораторні вимірювання, на основі вмісту вітаміну С у броколі.
      • *****Кількість рецептів може відрізнятися залежно від країни
      • ******Порівняння базується на приготуванні цілої курки протягом 80 хвилин із використанням функції пари та обсмаження повітрям порівняно з функцією мультипечі
      • ******* ЄС (EP3038503), Австралія (2014313885), Бразилія (11 2016 003855 0), Індія (201647007156), Росія (2016111110), США (10448786).

