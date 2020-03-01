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    PerfectCare 7000 Series

    Парогенератор

    PSG7024/20
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    • Швидка і потужна Швидка і потужна Швидка і потужна
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      PerfectCare 7000 Series Парогенератор

      PSG7024/20
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        PerfectCare 7000 Series

        PerfectCare 7000 Series

        Парогенератор

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        Усього:

        Швидка і потужна

        із великим знімним резервуаром для води

        • Тиск 7,5 бар
        • Паровий удар до 480 г
        • Постійна подача пари 120 г/хв
        • Технологія OptimalTEMP
        • Підошва SteamGlide Advanced
        Не пропалить ваші речі

        Не пропалить ваші речі

        Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

        Не потрібно змінювати налаштування

        Не потрібно змінювати налаштування

        Не робіть зайвого під час щотижневого прасування. Більше не потрібно сортувати тканину чи змінювати налаштування й чекати на зміну температури. Завдяки технології OptimalTEMP можна прасувати все – від джинсів до делікатного шовку, не налаштовуючи температури. Усе це виконується автоматично й миттєво.

        Потужна пара для максимального усунення складок

        Потужна пара для максимального усунення складок

        Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.

        Підошва SteamGlide Advanced, відмінне ковзання та надійність

        Підошва SteamGlide Advanced, відмінне ковзання та надійність

        Наша чудова підошва SteamGlide Advanced забезпечує гладке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.

        Легка та зручна в користуванні праска

        Легка та зручна в користуванні праска

        Праска вражаюче легка і зручна в користуванні, легко ковзає і не створює відчуття втоми в зап’ястку. Крім того, її мінімальна вага робить вертикальне відпарювання занавісок та підвішеного одягу легким та ефективним.

        Великий знімний резервуар на 1,8 л для легкого наповнення водою

        Великий знімний резервуар на 1,8 л для легкого наповнення водою

        Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує 2 години безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.

        Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби

        Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби

        Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор повідомляє про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.

        Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

        Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

        Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          1800  ml
          Час нагрівання
          2  min
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
          Ефективність ковзання підошви
          5  stars
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Зберігання шланга
          Відділення
          Назва підошви
          SteamGlide Advanced
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Циклонна парова камера
          Так
          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур
          Не пропалить ваші речі
          Так
          Налаштовувати температуру не потрібно
          Так
          Довжина шнура живлення
          1,65  m
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Фіксатор для транспортування
          Так
          Довжина шланга
          1,7  m
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Готовність до використання
          Світловий індикатор
          Стійкість підошви до подряпин
          5  stars
          Індикатор низького рівня води
          Так

        • Швидке усунення складок

          Тиск
          Макс. 7,5 бар
          Потужність
          2100  W
          Паровий удар
          До 480  g
          Постійна подача пари
          До 120  g/min
          Напруга
          220–240  V
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Готовність до використання
          2  min
          Керування пуском пари
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Легке видалення накипу
          Нагадування про видалення накипу
          Світло

        • Зберігання

          Пристосування для шнура
          Фіксатор-липучка

        • Розмір і вага

          Вага праски
          0,8  kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          31,5 x 31,5 x 47,5  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          24 x 27,5 x 42  cm
          Загальна вага з упаковкою
          5,3  kg
          Вага праски з платформою
          3,85  kg

        • Екологічність

          Економія енергії*
          30  %
          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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            • До 30% економії енергії згідно з IEC 603311 порівняно з FastCare Compact за максимальної температури

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