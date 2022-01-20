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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск 7,5 бар
Постійна подача пари 120 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва SteamGlide Advanced
Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Не робіть зайвого під час щотижневого прасування. Більше не потрібно сортувати тканину чи змінювати налаштування й чекати на зміну температури. Завдяки технології OptimalTEMP можна прасувати все – від джинсів до делікатного шовку, не налаштовуючи температури. Усе це виконується автоматично й миттєво.
Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.
Нагороди
5.0
з 5
43
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
asdqas
20/01/2022
Україна
найкращий парогенератор це Philips
до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування
Плюси
бездоганний в роботі
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Злой покупатель
08/11/2021
Україна
Гладить удобно
В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
МСД@
02/09/2022
България
Перевірений покупець
Бързо, лесно и удобно.
Отговаря на всички параметри за бързо и качествено гладене.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор
До 30% економії енергії згідно з IEC 603311 порівняно з FastCare Compact за максимальної температури