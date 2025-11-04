КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
  • Легке підстригання волосся для всієї сім’ї

Додаткові -10% за реєстрацію

Машинка для стрижки волосся Philipsсерії для всієї сім'ї

QC5115/15

4.7
| (674) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Легке підстригання волосся для всієї сім’ї
Машинка для підстригання волосся для всієї сім’ї від Philips забезпечує легкі стрижки для всієї родини. Надзвичайно тиха конструкція, 11 налаштувань довжини та сталеві леза, що самі заточуються, гарантують ідеальну якість стрижки та комфорт для дітей і дорослих.
Переглянути всі переваги

+ Додатковий сервіс

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Тиха, надійна стрижка для будь-якого віку

Легке підстригання волосся для всієї сім’ї

  • 11 налаштувань довжини (0.5мм - 21мм)

  • Живлення від електромережі

  • Надтиха робота (ідеально для дітей). Потужний мотор із мінімальними вібраціями

  • Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Сухе очищення щіткою

  • Заокруглені кінці для комфорту

Тиха та потужна в роботі

Тиха та потужна в роботі

Машинка для підстригання з високою продуктивністю і без стресу для всієї сім’ї. Її безшумний двигун розроблений для роботи з низьким рівнем вібрації, що допомагає зберігати спокій під час стрижки.

Легке налаштування довжини волосся від 0,5 мм до 21 мм

Легке налаштування довжини волосся від 0,5 мм до 21 мм

Легко налаштовуйте довжину волосся. Обирайте з 10 налаштувань від 3 мм до 21 мм із кроком 2 мм. Для більш точного підстригання просто зніміть гребінець, щоб підстригти волосся до 0,5 мм.

Сталеві леза, які самі заточуються й не потребують змащування

Сталеві леза, які самі заточуються й не потребують змащування

Виглядати добре ще ніколи не було так просто. Наші машинки для підстригання волосся мають неймовірно довговічні леза, які самі заточуються, гарантуючи точний догляд від першого дня до п’ятого року використання й навіть довше.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image AWARD-612375

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

674

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

04/11/2025

Україна

Україна

супер машинка

це в мене вже друга така машинка., щоб було зрозуміло перша ще працює і вже 15 років, і навіть акб працює, але вже слабо дуже допомагає вд40.. я брию голову кожні 2неділі і трохи переробив насадку для зручності.., єдиний недолік це гніздо зарядки з часом розхитується і слабо тримається

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї

01/10/2025

Україна

Україна

Виконує свою функцію на відмінно

Дуже зручна та легка в користуванні, леза гострі та безпечні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

07/04/2025

Україна

Україна

Працівник Philips

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цією машинкою майже 9 років. Вже треба міняти, але буду міняти на таку ж саму. Дуже задоволена цим товаром. Зручна, надійна і комфортна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

      1. Гарантія покриває до 5 років обслуговування, включаючи 2-річну стандартну глобальну гарантію, а також додаткові 3 роки після реєстрації пристрою протягом 90 днів після покупки.

      2. Застосовується виключно до моделей серій 5000, 7000 та 9000. Доступно на світовому ринку, за винятком США, Канади та Китаю.